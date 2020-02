Kutsu medialle: XVI PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT 12.-13.2.2020

Uusi professori Taru Feldt tutkii hyvinvointia ja motivaatiota työelämässä 4.2.2020 10:06:53 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsumenettelyllä ottanut PsT Taru Feldtin psykologian professorin tehtävään, jonka alana on hyvinvointi ja motivaatio työelämässä. Professuuri sijoittuu psykologian laitokselle. Taru Feldtin tutkimus on kohdistunut työ- ja organisaatiopsykologian alaan, erityisesti työhyvinvoinnin ja motivaation riski- ja suojaaviin tekijöihin.