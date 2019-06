KUTSU MEDIALLE: Yli 1 000 yritysjohtajaa kertoo näkemyksensä Suomen kilpailukyvystä

ANTTI RINTEEN VIITTAAMAN EVAN VEROMALLIN TARKOITUS ON PÄÄOMATULOVERON ALENTAMINEN 22.5.2019 12:50:46 EEST | Tiedote

Antti Rinteen viittaama Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ehdotus lähdeverosta tähtää pääomatuloveron tuntuvaan alentamiseen, ei veronkiristykseen. Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) on useaan otteeseen perustellut ajatustaan lähdeverosta sillä, että kyseessä olisi EVAn esitys. Tosiasiassa Rinteen viittaamassa mallissa on kyse Aalto-yliopiston yritysjuridiikan apulaisprofessorin Tomi Viitalan laskelmasta, jonka lähtökohta on pääomatuloverokannan alentaminen kolmella prosenttiyksiköllä.