Kutsu medialle: Akavan ja Akava Worksin tiedotustilaisuus 3.5.2023

Vuonna 2020 työkyvyttömyyseläkkeiden menot olivat työeläkejärjestelmässä noin 1,7 miljardia euroa (ETK 2021) ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yli 19 000 henkilöä eli keskimäärin reilu 50 työikäistä päivässä. Jos työkyvyttömyyseläkkäiden kasvusuunta jatkuu nykyisenä, menetämme yhä enemmän työpanosta vuosittain, kun ikärakenne muuttuu.

Tervetuloa Akavan ja Akava Worksin mediatilaisuuteen keskiviikkona 3.5. kello 12–13. Tilaisuus järjestetään Sofia Helsingissä, Sofiankatu 4 C (sisäänkäynti Aleksanterinkatu 28 ovesta, kokoustila Sofian kulma 2. kerros).

Kerromme esityksistämme työhyvinoinnin edistämiseksi ja lisäksi kuulemme korkeakoulutettujen työttömyys- ja lomautustilanteesta sekä Akavan hallitusohjelmatavoitteista työelämäasioissa. Tilaisuudessa selviää myös, miten Suomessa on myönnetty oleskelulupia korkean osaamistason tehtäviin siirtyneille erityisasiantuntijoille ja tutkijoille sekä mille toimialoille he ovat työllistyneet.



Tilaisuudessa on lounastarjoilu, jonka vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tiistaihin 2.5 kello 12 mennessä ositteeseen jyrki.kemppainen@akava.fi.



Tilaisuudessa ovat mukana Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren, pääekonomisti Pasi Sorjonen ja Akava Worksin asiantuntija Tomi Husa.