Kutsu mediatilaisuuteen: Miten järjestöjen pankkipalvelut turvataan Suomessa?

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksen sininen sydän on kylmä 9.9.2022 08:52:54 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm kyseenalaistaa, ymmärretäänkö kokoomuksessa, että millaisessa tilanteessa Suomi on ollut alkuvuodesta 2020. - Muutaman vuoden sisään on mahtunut pandemia, Venäjän aloittama hyökkäyssota ja energiakriisi. Monella on todellinen huoli omasta selviytymisestään. Silti kokoomuksen puheenjohtaja Orpo esittää toimenpiteitä, joilla lisätään ihmisten huolta ja epävarmuutta leikkaamalla työttömyysturvasta ja asumistuesta. Tulee väkisinkin mieleen, että elämmekö edes samassa todellisuudessa. Malmin mukaan SDP:lle on selvää, että julkista taloutta pitää tasapainottaa. Sitä ei voi kuitenkaan tehdä leikkaamalla pienituloisilta tai heikentämällä työntekijöiden oikeuksia, kuten Sipilän hallituksen aikana. - Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta köyhtyi, kun kokoomus oli viimeksi hallituksessa. Nyt puolue tarjoutuu toistamaan saman tempun. Jos tämä on se kokoomuksen paljon puhuttu kasvun kaava, osoittaa se kokoomuksen sinisen sydämen olevan kylmä. Malm huom