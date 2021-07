Kutsu: NoHo Partnersin Q2/2021-tulosinfo tiistaina 10.8.2021 klo 10.00 Nokassa

Jaa

NoHo Partners Oyj julkistaa puolivuosikatsauksena ajalta 1.1.–30.6.2021 tiistaina 10.8.2021 noin klo 8.15, jonka jälkeen se on luettavissa osoitteessa www.noho.fi. Yhtiö järjestää tulosinfotilaisuuden tiedotusvälineille, analyytikoille ja sijoittajille samana päivänä klo 10.00 ravintola Nokassa, osoitteessa Kanavaranta 7 F, 00160 Helsinki.

Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tulosinfo on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-q2-tulos. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen klo 9.30 alkaen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 6.8.2021 mennessä NoHo Partnersin viestintään Sanna Oinoselle, sanna.oinonen@noho.fi . Tilaisuus järjestetään terveysturvallisuus huomioiden ja voimassa olevia viranomaissäädöksiä noudattaen. Paikkoja tilaisuuteen on rajoitetusti.