Kutsu: NoHo Partnersin Q2/2022-tulosinfo tiistaina 9.8.2022 klo 10.00 Allas Sea Poolilla

Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Tulosinfo on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2022-q2-tulos. Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Tilaisuuden kieli on suomi, ja sen taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen klo 9.30 alkaen. Tilaisuuteen paikan päälle pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 5.8.2022 mennessä NoHo Partnersin viestintään: tiedottaja@noho.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi