KUTSU: Paikallisen sopimisen hyvät käytännöt 2.10. klo 16.30 Kiasmassa

Akavan Erityisalat ja Kieliasiantuntijat tukevat Norjan av-kääntäjiä 9.8.2019 10:33:58 EEST | Tiedote

Noin 30 kansainvälisen käännöstoimisto BTI:n norjalaista av-kääntäjää on ilmoittanut, ettei ota BTI:ltä töitä vastaan. Syynä tähän ovat palkkioneuvottelut, jotka eivät ole edenneet. (linkki: https://www.klassekampen.no/article/20190807/ARTICLE/190809978 https://www.klassekampen.no/article/20190807/ARTICLE/190809978) Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Kieliasiantuntijat ovat yhdessä muiden kääntäjiä edustavien suomalaisten liittojen kanssa ilmaisseet tukensa norjalaisille. Tukikannanotto on lähetetty Norjan av-kääntäjiä edustavalle NAVIO:lle sekä myös tiedoksi Suomen BTI:lle. Suomessa on voimassa 31.1.2020 saakka av-käännösyritysten työehtosopimus. Myös Tanskasta ja Ruotsista on julkaistu tuenilmaisuja norjalaiskääntäjille. https://journalistforbundet.dk/nyhed/dansk-opbakning-til-norske-teksteres-protestaktion https://journalistforbundet.dk/nyhed/dansk-opbakning-til-norske-teksteres-protestaktion https://www.sjf.se/aktuellt/201908/stod-till-de-norska-undertextarnas-protest-mot-laga