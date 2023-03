Kutsu: Psykologipäivät 21.–22.3. – ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.3.

Onko suomalaisten mielenterveys oikeasti kriisissä? Miten mielenterveyden ja johtamisen asiantuntijat järjestäisivät asiat, jos saisivat päättää? Mikä alan huippututkijoita kiinnostaa juuri nyt? Kuulet uusinta tutkittua tietoa mielenterveydestä, tapaat alan parhaat asiantuntijat ja saat katsauksen mielenterveyspalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa.

Olet median edustajana tervetullut osallistumaan Psykologipäiville!

Media-aamiainen tiistaina 21.3. klo 8.30–9.00

Aloita aamu kanssamme media-aamiaisella, jossa saat tiiviin katsauksen siihen, miten Suomeen on syntynyt mielenterveyden kriisi ja miten se voitaisiin ratkaista. Aamiaiselta ehdimme seuraamaan opetusministeri Li Anderssonin avauspuheenvuoroa sekä näin ennen vaaleja polttavan ajankohtaista poliitikkopaneelia.

Ohjelma

Mitä Psykologipäivillä tapahtuu?, viestintäpäällikkö Maria Mäkelä, Suomen Psykologiliitto

Ajankohtaista mielenterveydestä: mikä on psykologin rooli mielenterveyskriisin ratkaisemisessa?, puheenjohtaja Jari Lipsanen, Suomen Psykologiliitto

Kysymykset, haastattelupyynnöt

Poimintoja Psykologipäivien tarjonnasta

Poliitikkopaneeli Mielenterveyden palvelut kuntoon

21.3.2023 klo 10.10–11.20

Mielenterveyden palvelujärjestelmät ovat murroksessa. Tarve on ilmeinen, mutta kaikille ei voi tarjota kaikkea. Työelämässä jaksamisessa mielen hyvinvoinnin merkitys on kiistaton. Tiedetään, että mitä matalammalla kynnyksellä apua saadaan ja haetaan, sitä tehokkaampaa se on – mutta miksi sitten apua ei saa ja kaikki jonottavat erikoissairaanhoitoon?

Miten eduskuntavaaliehdokkaat lähtisivät ratkomaan mielenterveyden palveluiden järjestämistä? Panelisteina Alviina Alametsä (vihr.), Eveliina Heinäluoma (sd.), Veronika Honkasalo (vas.), Riitta Kuismanen (kd.), Ville Ojanen (liik.), Terhi Peltokorpi (kesk.), Sari Sarkomaa (kok.), Esa Tahvanainen (ps.) ja Kristian Wahlbeck (r.)

KEYNOTE: Pekka Mattila Muutoksen johtaminen – johtamisen muutos

21.3.2023 klo 12.30–14.00

Onko julkinen sektori niin tehoton ja täynnä osaamatonta johtamista kuin joskus väitetään? Mitä sitten pitäisi tehdä toisin, että rahan ja resurssien haaskaaminen loppuu? Miten laitetaan mielenterveyspalvelut kuntoon? Totta vai tarua johtamisesta ja sen vaikuttavuudesta.

VTT, Executive MBA Pekka Mattila toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina.

KEYNOTE: Chris Evans (UK) Evaluating the outcomes of psychological interventions

22.3.2023 klo 9.00–10.00

Voiko psykologisten hoitojen vaikuttavuutta ylipäätään mitata?

Huippututkija, kliinikko ja professori Chris Evans on yksi CORE-mittarin alkuperäisistä kehittäjistä, ja hän on tehnyt pitkän kansainvälisen uran psykoterapian tutkimuksen saralla.

KEYNOTE: Panu Pihkala Kun kaikki menee päin helvettiä? – Ympäristötunteiden kohtaaminen

22.3.2023 klo 10.30–11.30

Ympäristökriisi herättää monenlaisia tunteita ja näkyy myös psykologien työssä. Tuoretta tutkimustietoa kertyy koko ajan. Miten ympäristöahdistusta ja muita tunteita voisi kohdata rakentavasti? Esitelmässä liikutaan psykologian ja monitieteellisen tutkimuksen maastossa.

Dos. Panu Pihkala on johtava suomalainen asiantuntija monitieteellisessä ympäristöahdistustutkimuksessa.

Psykologipäivillä kuulet myös puheenvuoroja muun muassa digitalisaatiosta, peliriippuvuudesta, tietosuojasta, ryhmäpsykoterapiasta ja neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistamisesta.





