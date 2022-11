Kutsu: SLUSH-tunnelmaa Oulussa torstaina ja perjantaina

Yrittäjyyden suurtapahtuma SLUSH järjestetään Helsingissä torstaina ja perjantaina 17.–18.11. Myös Oulussa on mahdollisuus virittäytyä tapahtuman tunnelmaan BusinessAsemalla (Hallituskatu 36 B) molempina päivinä kello 14–18.

Tapahtuma on tarkoitettu työtä etsiville eri alojen osaajille ja bisneksestä kiinnostuneille opiskelijoille. Erityishuomio on kansainvälisissä opiskelijoissa. Myös median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan paikalla.

BusinessAseman ohjelmaan kuuluu puheenvuoroja ja verkostoitumista, ja paikalla on myös oululaisia yrittäjiä sekä rekrytoivia yrityksiä. Tilaisuus on englanninkielinen. Lisäksi tilassa seurataan suoraa verkkolähetystä Helsingin tapahtumasta.

Perjantaina tapahtuman jälkeen ilta jatkuu yhteisillä aftereilla.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Finanssi ry, Oulun Ekonomit, Suomen Ekonomit, OuluES, BusinessAsema, BusinessOulu ja Oulun yliopisto.

Lisätietoja ja mediavierailut: Liiketoiminnan asiantuntija Niina Karvinen, Oulun yliopiston innovaatiokeskus, Niina.Karvinen@oulu.fi, puh. 050 4309116

Ohjelma Oulussa:

Thursday, Nov 17th 2.00 PM – 6.00 PM, theme “Recruitment”

14.00 Doors open, Networking and Snacks

14:25–14:55 Nordic leadership: learnings from Spotify, Supercell and Kry

15:00 Official opening of the event

Keynote: Valossa Labs / Mika Rautiainen, CEO

Recruiting company presentations

16:42–17:12 Circular economy and changing consumer behaviour

17:33–17:58 The secrets of using Buzz to build your company

18:00 Closing

Friday, Nov 18th 2.00 PM – 6.00 PM, “Company start-up & Branding”

14.00 Doors open, Networking and Snacks

14:15–14:42 Back to the Future: Building Impactful Companies

15:00 Official opening of Friday

15:03–15:30 How to Deal With Hard Stuff as a Founder?

15:28–15:58 The New Wave of Impact Entrepreneurship

16:00–16:20 Startup Refugees / Muntaser Al Hamad: SUR programs: challenges, solutions, customers, competitors, funding

16:25–16:45 Jaana Sorvari: Build Your Self and Pitch!

16:48–17:20 SLUSH 100 finals

17:53–17:58 SLUSH winner announced

18:00 Closing

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.