Kutsu: Tervetuloa ensimmäisen kotimaisen hyönteiskeittokirjan julkistamistilaisuuteen pe 6.7.

Jouni Hynynen kertoo avoimesti elämästään uutuuskirjassaan Muistikuvia 7.6.2018 08:37 | Tiedote

”En ole koskaan halunnut kertoa, mistä tekstit kumpuavat, mistä niissä on kysymys tai mitä niillä on tavoiteltu. Mutta nyt on aika avautua.”