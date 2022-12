Kutsu: Tervetuloa Lääkäripäiville 25.-27.1.2023 Messukeskukseen

Hyvä toimittaja,





Päivien koko ohjelma on avoin medialle. Lisäksi medialle järjestetään mediainfot ke 25.1. ja to 26.1. klo 9.30-11.30, joista tiedotamme tarkemmin myöhemmin. Katso täältä alustava ohjelma.



Pyydämme Sinua akkreditoitumaan tämän linkin kautta 20.1. mennessä.



Lääkäripäivien avajaiset pidetään keskiviikkona 25.1. klo 17.00.



Pressikeskus avaa ovensa keskiviikkona 25.1. klo 8.30. Tiloissa on mahdollisuus työskennellä koko tapahtuman ajan.

Päivien koko ohjelmaan voit tutustua sivuillamme.



Tavataan Lääkäripäivillä!

Lauri Korkeaoja

viestintäjohtaja

Lääkäriliitto