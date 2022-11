Kutsu: Tervetuloa seuraamaan Akavan puheenjohtajan valintaa

Liittokokouksemme alkaa kello 13. Kokouksen alkuosassa käsitellään syysliittokokouksen sääntömääräiset asiat.

Puheenjohtajavalinnan arvioidaan alkavan noin kello 14.15 ja media voi seurata sitä joko paikan päällä tai verkkolähetyksenä. Valinnan jälkeen verkkolähetys jatkuu tiedotustilaisuudella, jossa uusi puheenjohtaja on tavattavissa. Tiedotustilaisuus on samassa kokoussalissa kuin liittokokous. Uusi puheenjohtajamme on käytettävissä haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen.

Verkkolähetyksessä on tauko äänestyksen ja ääntenlaskennan aikana. Lähetys jatkuu hieman ennen ääntenlaskennan valmistumista.

Tervetuloa seuraamaan puheenjohtajavaalia ja tiedotustilaisuutta verkkolähetyksenä osoitteessa

https://www.webcasting.fi/akava/o789PxeA/

Pyydämme paikan päälle tulevia median edustajia ilmoittautumaan 11.11. kello 13 mennessä. Sokos Hotel Tripla on osoitteessa Fredikanterassi 1 B, Helsinki.

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Jyrki Kemppainen.