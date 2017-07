Kutsu tiedotusaamiaiselle: Suomen suosituin lähiruokatapahtuma ja Suomen parhaat oluet Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8.2017

28.7.2017 10:42 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jaa

Jo seitsemättä kertaa yhdessä Syystober-olutjuhlan kanssa järjestettävä Herkkujen Suomi -lähiruokatapahtuma on uudistunut ja yhtenäistynyt yhdeksi tapahtumakokonaisuudeksi. Saman taivaan alla kohtaavat tänä vuonna suomalainen Street Food, Suomen parhaat oluet ja herkulliset ruokamarkkinat. Uutuutena tänä vuonna se, että koko alue on nyt anniskelualue - asia, josta iloitsemme suuresti, koska ruoan ja juoman yhdistäminen on luontevampaa kuin koskaan. Herkkujen Suomi-lähiruokatapahtuma järjestetään Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8.2017.

Kutsumme Sinut aamiaistilaisuuteen kuulemaan Herkkujen Suomen ja Syystoberin tämän vuoden kattauksesta, lähiruokatrendeistä ja pienpanimobuumista, sekä tapahtuman teemasta #Syödäänyhdessä, torstaina 3.8.2017 klo 9.00. Tilaisuus järjestetään panimoravintola Bryggerissä (Sofiankatu 2 00170 Helsinki).

Tiedotusaamiaisen ohjelma: - Suomalainen olut ja pienpanimobuumi: Pekka Kääriäinen, Lammin Sahti

- Lähiruokatrendit tänään ja huomenna: Anni-Mari Syväniemi, MTK ry

- #Syödäänyhdessä - syödään ja juodaan yhdessä!: Seija Kurunmäki, ELO-säätiö Pyydämme Sinua ilmoittautumaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään tiistaina 1.8.2017 klo 23 mennessä.

https://www.lyyti.in/HerkkujenSuomi_tiedotusaamiainen

Tervetuloa!



Lisätietoja: Viestintäjohtaja Klaus Hartikainen, MTK, puh. 040 1692 060 Tapahtumajohtaja Pekka Kääriäinen, Lammin Sahti (Syystober), puh. 050 559 4013 Markkinointikoordinaattori MTK 100 Emma Pihkala, MTK, puh. 040 920 9831,

Osallistu tämän vuoden Facebook-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/251801771951330/ www.herkkujensuomi.fi www.facebook.fi/herkkujensuomi Twitter:@herkkujensuomi Instagram: @herkkujensuomi #HerkkujenSuomi2017 #Syödäänyhdessä

Yhteyshenkilöt