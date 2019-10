Kutsu tiedotustilaisuuteen: Kuinka Suomen tieliikenteen päästöt puolitetaan?

Suomi on sitoutunut puolittamaan tieliikenteen fossiilisen polttoaineen kulutuksen vuoteen 2030 mennessä. Aalto-yliopiston taloustieteen tutkijoiden raportti suosittaa, miten tähän sitovaan ja kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään. Raportti julkistetaan tilaisuudessa.

Aika: Tiistai 22.10.2019 klo 9.30–10.45 (kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen)

Paikka: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Ekonominaukio 1, 02150 Espoo (Otaniemi)

Taloustieteellisen raportin Kohti hiiletöntä liikennettä: ehdotus mekanismiksi on laatinut Aalto Economic Instituten työryhmä, jota on johtanut professori Matti Liski. Raportin on tilannut ja rahoittanut liikenne- ja viestintäministeriö. Raportin ottaa vastaan liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Kommenttipuheenvuoron pitää Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen.

Ohjelma:

klo 9.30 Tilaisuuden avaus

Oskari Nokso-Koivisto, toiminnanjohtaja, Aalto Economic Institute, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, taloustieteen laitos

klo 9.35 Kohti hiiletöntä liikennettä: ehdotus mekanismiksi –raportin esittely

Matti Liski, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, taloustieteen laitos

klo 10.00 Kommenttipuheenvuoro

Markku Ollikainen, professori, Helsingin yliopisto ja puheenjohtaja, Suomen

ilmastopaneeli

klo 10.15 Raportin vastaanottaminen

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö

klo 10.25 Keskustelu ja kysymykset

klo 10.45 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset

