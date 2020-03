Kutsu tilaisuuteen: Puutarhan parhaaksi: kestävän kehityksen toimintatavat kotipuutarhan parhaaksi.

KAURAKIRJA - TOIVOTTU UUTUUS, JOKA KUULUU JOKAISELLE 2020-LUVULLA 21.1.2020 10:02:36 EET | Tiedote

Kaura on nyt huipputrendikästä. Ihmevilja kauran suosio elintarvikkeissa on kasvanut Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kauraa voi nauttia entistä monipuolisemmin, muun muassa liha- tai maitotuotteiden sijaan, riisin tilalla, öljynä, välipaloissa, juomissa, jäätelöissä, naposteltavissa ja muissa herkuissa. Leipähyllyissä kauratuotteiden määrä on kasvanut hurjasti, puurohiutaleet ovat saaneet laajan kirjon toinen toistaan maistuvampia kavereita.