KUTSU Uraauurtava uutuuskirja: Treenaa mielen kuntosalilla kohti urheilumenestystä

Verisuonikirurgian edelläkävijä Maarit Venermo sai Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinnon 21.2.2023 19:00:00 EET | Tiedote

Verisuonikirurgian professori Maarit Venermo on sinnikkäästi vienyt alaa eteenpäin ja tuonut näkyvyyttä potilasryhmille, jotka monesti jäävät sitä vaille, kuten aortan sairauksia tai kriittistä iskemiaa sairastaville. Venermo on aktiivinen kirjoittaja, luennoitsija ja tieteellisen tiedon tuottaja, joka on tasoittanut tietä nuoremmille kollegoille.