KUTSU: Varman toimitusjohtaja Risto Murto pureutuu uutuuskirjassaan Suomen väestökatoon. Tervetuloa Puuttuvat puoli miljoonaa -kirjan julkistamistilaisuuteen pe 7.10.

Väestön ikääntyminen ja työssäkäyvien määrän vähentyminen hidastavat talouskasvua ja muovaavat rajusti Suomea lähivuosikymmeninä. Suomeen pitäisi saada lisää ihmisiä tavalla tai toisella.

Arvostettu talousasiantuntija Risto Murto pureutuu uutuuskirjassaan Puuttuvat puoli miljoonaa – Väestökato ja Suomen talouden tulevaisuus väestönkehityksen kautta maamme tulevaisuuteen. Hän osoittaa, että muutosten syvyyttä ja laaja-alaisuutta on aliarvioitu.

Herättelevässä kirjassaan Murto hakee vastalääkettä kehityksen suunnan kääntämiseksi. Länsimaissa alhaista syntyvyyttä on yleensä korvattu korkeammalla maahanmuutolla. Onko kasvava maahanmuutto väistämättä myös Suomen tulevaisuus? Entä mitä voimme oppia muista maista, erityisesti Ruotsista?

Risto Murto (s. 1963) on kauppatieteiden tohtori. Hän on toiminut työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajana vuoden 2014 alusta. Murrolla on pitkä kokemus vakuutus- ja sijoitustoiminnasta. Hän osallistuu aktiivisesti talouspoliittiseen keskusteluun.

