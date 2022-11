Kutsu: Vetytutkimus Oulun yliopistossa to 8.12. klo 8.30–10 livenä ja online

Jaa

Oulun yliopisto on yksi tärkeimmistä vetytutkimuksen keskuksista Suomessa. Useiden eri alojen professorit ja tutkijat esittelevät vetytutkimuksen edistysaskeleita to 8.12.2022 klo 8.30–10 paikan päällä ja verkossa. Vetytalous nähdään tulevaisuudessa nousevan osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä. Media on lämpimästi tervetullut kuulemaan ja keskustelemaan vetytutkimuksesta!

Poikkeuksellisen kokonaisvaltainen näkemys vetytulevaisuuteen pohjautuu Oulun yliopiston monitieteisyyteen: fysiikan, kemian, kemiantekniikan, ympäristötekniikan, prosessimetallurgian ja materiaalitekniikan tekemällä yhteistyöllä pyritään ratkaisemaan vetysiirtymän haasteet vedyn tuotannossa, vedyn varastoinnin ja kuljetuksen osalta sekä terästeollisuuden prosessien kannalta. Ilmoittaudu paikan päälle tai seuraamaan etänä, tervetuloa!

Asiantuntijoiden yhteystiedot medialle

Lue lisää Oulun yliopiston tulevaisuuden vetytalouden tutkimuksesta Tapahtuman tiedot Kestävää kehitystä edistävä vetytutkimus Oulun yliopistossa. Tilaisuus on osa Tekniikan torstai -seminaarisarjaa, maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Aika To 8.12.2022 klo 8.30–10 Paikka Stage, Tellus Innovation Arena, Linnanmaan kampus ja etäyhteys Zoomilla Ohjelma 8.30–8.45 Avaussanat; Vetytutkimus maailman ja Suomen kartalla

Professori Timo Fabritius, prosessimetallurgia, teknillinen tiedekunta 8.45–9.00 Oulun yliopiston rooli vetytutkimuksessa

Professori Marko Huttula, Nanomo, luonnontieteellinen tiedekunta 9.00–9.10 Tutkimusteema 1: Tuotanto

Professori Ulla Lassi, Kestävä kemia, teknillinen tiedekunta

Samuli Urpelainen, luonnontieteellinen tiedekunta

Professori Riitta Keiski, ympäristö- ja kemiantekniikka, teknillinen tiedekunta 9.10–9.20 Tutkimusteema 2: Varastointi ja jakelu

Professori Jukka Kömi, materiaali- ja konetekniikka, teknillinen tiedekunta

Professori Jouni Juntunen, kauppakorkeakoulu 9.20–9.30 Tutkimusteema 3: Vedyn suorat käyttösovellukset

Professori Timo Fabritius, prosessimetallurgia, teknillinen tiedekunta

Professori Ulla Lassi, kestävä kemia, teknillinen tiedekunta

Professori Mika Ruusunen, ympäristö- ja kemiantekniikka, teknillinen tiedekunta 9.30–9.40 Tutkimusteema 4: Vedyn jatkojalostus

Professori Riitta Keiski, ympäristö- ja kemiantekniikka, teknillinen tiedekunta 9.40–9.50 Tutkimusteema 5: Liiketoiminta ja arvoketjut

Professori Harri Haapasalo, tuotantotalous, teknillinen tiedekunta 9.50–10.00 Keskustelu

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa