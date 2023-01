Kutsu: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset -raportin julkistus 10.1. klo 9.00

Arvoisa median edustaja,

Vientiteollisuus eli Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry kutsuvat sinut Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset -raportin julkistukseen 10.1.2023. Raportin on laatinut KPMG vientiteollisuusliitojen toimeksiannosta.

Tilaisuudessa tarjoamme tuoreinta tietoa teollisuuden vaikutuksista Suomen talouteen ja työllisyyteen. Raportissa vientiteollisuuden vaikutukset on arvioitu jatkuvan toiminnan ja investointien näkökulmasta. Vaikutukset ovat erittäin mittavat: vientiteollisuuden vaikutus Suomen kansantalouteen on noin puolet arvonlisäyksestä ja noin 42 prosenttia työllisistä.



Lisäksi raportissa on arvioitu vientiteollisuuden muodostaman kokonaisverokertymän vaikutusta julkiseen sektoriin. Selvitys perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin vuodelta 2021 ja panos–tuotosmalliin pohjautuvaan arviointiin.

Tilaisuus järjestetään

10.1.2023 klo 8:30 alkaen

Ravintola Lasipalatsin Palmuhuone, Mannerheimintie 22–24, Helsinki





8.30 Aamupalatarjoilu

9.00 – 10.00 Toimitusjohtajat Mika Aalto (Kemianteollisuus), Paula Lehtomäki (Metsäteollisuus) ja Jaakko Hirvola (Teknologiateollisuus) esittelevät Vientiteollisuuden vaikutukset Suomessa -raportin päätulokset sekä vientiteollisuuden näkemykset Suomen menestyksen edellytyksistä.Lopuksi on keskustelu ja kysymykset.

Ilmoittautumiset https://www.lyyti.fi/reg/vientiteollisuus

Lämpimästi tervetuloa!

Mika Aalto, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Paula Lehtomäki, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan 337 000 ja välillisesti yli 700 000 suomalaista.

Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana. Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää lähes 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maammetavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimmeSuomeen vuositasolla reilut miljardi euroa.