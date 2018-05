Kutsutaksi vie suoraan pysäkille!

Lapinjärven kunta kokeilee uutta bussipysäkeille siirtymistä helpottavaa taksipalvelua kesäkuun ajan

Lapinjärvi aloittaa 4. – 29.6. 2018 kesäkuun ajan kestävän tilaustaksikokeilun arkipäivien Lapinjärvi-Helsinki-bussilinjojen liityntäkuljetuksia varten. Etukäteen tilattava Kutsutaksi-palvelu helpottaa Helsinkiin päin matkaavien asukkaiden pääsyä pysäkeille. Kokeiluun kuuluvilla vuoroilla pääsee kätevästi kouluun, töihin tai vaikkapa päiväretkelle ilman huolta pysäkille ehtimisestä.

Kokeilu on kehitetty käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun ideapaja Koklaamossa yhdessä porlammilaisen Taksi Villikka Oy:n kanssa. Koklaamo on Tampereen kaupungilta lähtöisin oleva toimintamalli, joka kokoaa kaupunkilaiset, asiantuntijat, yritykset ja yhdistykset kehittämään yhdessä arkielämässä toimivia ratkaisuja ja innovaatioita. Työpajatyöskentely ja yhteinen ideointi tuovat ketterän Lean-ajattelun osaksi kunnan palvelumuotoilua. Lapinjärven liikennekokeilun tarkoitus löytää käytännön ratkaisuja pitkien välimatkojen ja julkisen liikenteen muutosten tuomiin haasteisiin. ”Halusimme etsiä nopeasti yhteiskehittämällä ratkaisua monia kuntalaisiamme koskettavaan ongelmaan. Koklaamoon saatiin idea Tampereelta,” tekninen johtaja Maria Luoma-aho kertoo. Sunnittelu tehtiin yhteistyössä porlammilaisen taksiyhtiön Taksi Villikka Oy:n kanssa.”Mielellämme lähdimme heti mukaan Koklaamoon. Tässä on mahdollisuus saada yrittäjille hyvää tietoa palveluiden kehittämiseksi ja palvella asiakkaita vielä aiempaa paremmin. Hienoa, että Lapinjärven kunnalla on halua ennakkoluulottomasti kehittää kuntalaisten palveluita,” kehuu Koklaamossa mukana ollut Tuomas Villikka Taksi Villikka Oy:stä.

Toteutus tehdään yhteistyössä Lapinjärven taksiaseman kanssa. Lapinjärven taksiaseman liikennöimä Kutsutaksi tilataan soittamalla taksiaseman numeroon 019-610550 viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä, taksipalvelu ilmoittaa siten tilaajalle noutoajan. Palvelua voivat käyttää kaikki lapinjärveläiset asuinpaikasta huolimatta – tulit sitten syrjäkylältä tai Kirkonkylältä!

Kutsutaksi-kokeiluun kuuluvat seuraavat kulkevat vuorot:

Lapinjärven Teboililta (Mehiläispesä) ma-pe Helsinkiin lähtevät vuorot klo 8:25 (Kampissa klo 10:00) ja klo 14:00 (Kamppi klo 15:40), sekä ma, ke ja pe Vanhakylän ABC:lta Helsinkiin klo 5:55 (Kampissa klo 7:15) lähtevä vuoro.

Helsingistä Kampista ma-pe klo 15:30 Lapinjärvelle (Mehiläispesällä klo 17:50) ja klo 22:05 (Mehiläispesällä klo 23:45) lähtevät vuorot. Hinnat per suunta ovat 6,10€ Vanhakylän ABC:lle ja 4,10€ Teboilille.

Lisätietoja antaa:

Maria Luoma-aho

Tekninen johtaja

044 720 8652

www.ihkulapinjarvi.fi

www.lapinjarvi.fi