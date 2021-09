Kuudella vuosikymmenellä kirjoja julkaissut Tuula Kallioniemi jatkaa nuorten tarkkaa kuvaustaan – Mopoautolla mun prinssini saapuu on tarina ystävyydestä ja perheen salaisuuksista

Jaa

Rakkaus on kuin kutina, joka ei lähde raapimalla! Tuula Kallioniemen uutuus on hulvaton romaani 16-vuotiaiden kesälomakuvioista, mutta myös tulevaisuudensuunnitelmien kanssa kipuilusta. Entä jos omat lapsuudenhaaveet ovatkin epärealistisia, eikä niitä enää haluakaan tavoitella?

Mopoautolla mun prinssini saapuu on tarina 16-vuotiaasta Ellasta, joka on aloittamassa lukiota ja kipuilee tulevaisuudensuunnitelmiensa kanssa. Yksinhuoltajaäidin ja muun lähipiirin huomio on pääasiassa NHL-urasta haaveilevassa veljessä, ja taiteilijaksi haluava Ella on jäänyt sivuun. Mutta pitääkö jokaisella todella olla jo 16-vuotiaana käsitys siitä, mitä haluaa elämässään tehdä?

Tarinan isoksi kipukohdaksi muodostuu Ellan etäinen suhde omaan isoäitiinsä sekä tytön isän kuolema, josta ei perheessä puhuta. Kirja kuvaa taitavasti, mihin kaikkeen sukupolvien välinen puhumattomuus voikaan heijastua. Mopoautolla mun prinssini saapuu on solmuineenkin lämmin ja hauska kertomus teini-ikäisten tyttöjen toisinaan monimutkaisesta ystävyydestä, ensirakkaudesta ja ensimmäisistä kerroista.

”Perheen kauheista salaisuuksista huolimatta tarinaan löytyi iloa ja kepeyttä kolmen hyvin erityyppisen tytön ystävyydestä. Heidän kauttaan voi pohtia teini-iän ja elämän suuria kysymyksiä: onko pakko seurustella, kun muutkin seurustelevat, haluaisiko sitä löytää rinnalleen poika- vai tyttöystävän, ja mitä se rakkaus oikeastaan edes on”, Tuula Kallioniemi kertoo.

”Ei tässä voi alkaa laakereillaan lepäillä”

Ensimmäisen teoksensa vuonna 1978 julkaisseelta Tuula Kallioniemeltä ilmestyy tällä viikolla uusi osa myös eri urheilulajeista kertovaan FC Wannaplay -kirjasarjaan. Seitsemänvuotiaille ja sitä vanhemmille urheilun ystäville suunnatussa uutuudessa, Konstikkaassa koripallossa, Rupulan koululaiset perustavat oman koripallojoukkueen ja alkavat harjoitella intensiivisesti koulujen välistä turnausta varten.

Vuodelle 2022 uusia kirjoja on valmiina jo kolme. Kirjojen julkaisutahti ei siis hidastu, vaikka virallisesti Kallioniemi saisi halutessaan jo siirtyä nauttimaan taiteilijaeläkkeestään.

”Kun saan idean, en voi olla tarttumatta siihen. Ei tässä voi alkaa laakereillaan lepäillä.”

Tavoitteena on kirjoittaa lasten ja nuorten maailmasta niin kauan kuin ideoita syntyy, sillä heidän maailmansa kaikkine variaatioineen kiehtoo häntä: aikuisten maailma on yksioikoisempi. Kallioniemi uskoo, että nuoruuden vaiheet ja niihin kuuluvat suuret tunteet, muuttuvat ystävyyssuhteet, kasvukivut ja oman paikan etsiminen pysyvät ajan kuluessa samana, vaikka esimerkiksi teknologia kehittyykin ja trendit muuttuvat. Niitä pitää vain seurata silmät ja korvat auki.

Uransa aikana useasti palkittu Kallioniemi tunnetaan terävien nuorisokuvaustensa lisäksi oivaltavista lastenkirjasarjoistaan, kuten alakoululaisille suunnatusta Reuhurinteestä ja ekaluokkalaisen arjesta kertovasta Karoliinasta.

