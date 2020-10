Kuudesluokkalaiset tekemässä yhteiskunnallista hyvää

Yrityksiä on monenlaisia ja tätä monipuolisuutta halutaan nostaa oppilaille esiin Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa. ”Olemme erittäin iloisia, että syksystä 2020 lähtien Yrityskylässä on mukana sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava Diakonissalaitos yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa”, toteaa Yrityskylän johtaja Kaisa Koistinen.

Yrityskylän avulla oppilaille tulee tutuksi Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, joka tarkoittaa sitä, että yrityksen tavoitteena on tehdä hyvää, ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Yrityskylässä yhteiskunnallisen yrityksen toimintaa havainnollistetaan Diakonissalaitoksen työn avulla.

Kuudesluokkalaiset pääsevät toimitusjohtajan, asiakkuuspäällikön ja nuoriso-ohjaajan tehtävissä tutustumaan työhön, jota Diakonissalaitoksella tehdään muun muassa nuorten parissa. Tehtävinä on esimerkiksi Vamoksen olohuonetoiminnan ylläpitoa, rahoituksen hakemista, kampanjoiden suunnittelua ja vapaaehtoistoiminnan koordinointia.

”On hienoa tulla mukaan yrityskylään edustamaan yhteiskunnallisia yrityksiä. Haluamme viedä koululaisille viestiä, että yritystoiminta on myös keino tehdä yhteiskunnallista hyvää. Diakonissalaitokselle liiketoiminta on ennen kaikkea väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.



”On tärkeää, että kouluissa tutustutaan työelämään ja tehdään yrityskasvatusta. Yrityskylä on mainio keino tutustuttaa koululaisia oman tekemisen kautta työelämään, sen erilaisiin rooleihin ja yrityksiin sekä yhteiskunnallisiin asioihin. Yrityskylässä koululaiset oppivat käytännön kautta asioita, jotka voivat tuntua vaikeammin hahmotettavilta, kuten mistä yhteiskunnallisen yrityksen toiminnasta on kyse”, kertoo Tero Lausala Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja.

Yrityskylä on koululaisten tapa tutustua työelämään: ensin oppitunneilla koulussa ja sitten pienoisyhteiskunnassa. Yrityskylä Espoossa käy vuosittain 6000 kuudesluokkalaista Uudenmaan alueelta.