Kuusamon Juusto ja Hankkija kehittivät uudenlaisen juuston

Ihmiskunnan ravinnontuotanto entistä vähäpäästöisemmin on elintarvikesektorin yhteinen haaste. Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. EU:ssa vastaava tavoite on asetettu vuoteen 2050. Globaalista kasvihuonekaasutuotannosta noin 30 % on peräisin ruoantuotantoketjusta ja 17 % kotieläintuotannosta. Pariisin ilmastosopimuksessa on päätetty tavoitella ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen. Laskelmien mukaan se edellyttäisi kotieläinten metaanintuotannon alentamista vuoden 2010 tasosta 11-30 % vuoteen 2025 ja 24-47 % vuoteen 2050 mennessä, skenaariosta riippuen.

Maidontuotantoketjun ilmastovaikutuksia lisää lehmien pötsin tuottama metaanikaasu. Pötsimikrobien avulla märehtijät pystyvät hyödyntämään ihmisravinnoksi kelpaamatonta kuitupitoista rehua, kuten nurmea, ja muuttamaan sen ravintorikkaiksi eläintuotteiksi. Sivutuotteena syntyy kuitenkin metaania.

Kotieläinten jalostus- ja ruokintatutkimus Suomessa ja maailmalla etsii keinoja märehtijöiden metaanintuotannon vähentämiseen. Kuusamon Juusto yhdessä Hankkijan ja maidontuottajien kanssa pyrkii uuden innovaation avulla vähentämään konkreettisesti maidontuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Uusi innovatiivinen Fiksu-ilmastorehu vähentää maidontuotannon ympäristövaikutuksia ja parantaa lehmien hyvinvointia ja tuottavuutta. Kuusamon Juuston Parempi-juustoviipaleet on valmistettu Fiksu-ilmastorehua saaneiden lehmien maidosta.

Tärkeinä osina Fiksu-ilmastorehuja ovat Hankkijan kehittämät sekä patentoimat luonnosta jalostetut Progres® ja Progut® -rehuinnovaatiot ja rypsipuriste, jonka vaikutuksia metaanin vähentämiseen on tutkittu Luonnonvarakeskus Luken ja Hankkijan yhteiskokeessa sekä Helsingin Yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksissa rypsipuristetta sisältävällä ruokinnalla metaanin tuotanto maitolitraa kohden oli 15-20 % alhaisempi kuin verrokkiruokinnalla.

Hankkijan patentoima rehuinnovaatio Progut on erittäin tehokas hydrolyysikäsittelyllä valmistettu hiivavalmiste, joka aktivoi pötsimikrobistoa. Progut on tutkimuksissa mm. parantanut nautojen rehuhyötysuhdetta ja lisännyt maitotuotosta. Patentoitu Progres puolestaan on mullistava rehukeksintö, jonka teho perustuu pihkan resiinihappoihin. Progres eheyttää suolen pintaa, hillitsee tulehdusta sekä parantaa suolimikrobiston rakennetta. Hyvinvoiva suoli estää taudinaiheuttajien pääsyä elimistöön sekä tehostaa ravintoaineiden parempaa imeytymistä. Rehuhyötysuhteen, maitotuotoksen ja hyvinvoinnin paranemisella on edullinen vaikutus tuotannon kannattavuuteen ja ympäristöjalanjälkeen maitolitraa kohti.

”Kiitos ensinnäkin Kuusamon Osuusmeijerille ja Hankkijalle hyvästä ja ketterästä yhteistyöstä. Tämä on tärkeä askel kohti vastuullisempaa tuotantoketjua, vaikka kyseessä on ainoastaan kolme tuotetta. Pohjoisen maitotilat ovat meille tärkeitä ja tämä on esimerkki arvon tuottamisesta koko elintarvikeketjulle. On hienoa, että voimme tarjota juuston kuluttajille mahdollisuuden valita paremmin”, sanoo Sami Syrjälä, kaupallinen johtaja, Kuusamon Juusto.

”Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä. Teemme Hankkijalla paljon töitä paremman huomisen eteen ja tämä hanke on yksi konkreettinen esimerkki siitä. On hienoa, että Hankkijan patentoiduilla rehuinnovaatioilla ja vahvalla tutkimustietoon perustuvalla ruokintaosaamisella eläimille ja ympäristölle syntyvä hyöty on saatu koko elintarvikeketjun yhteistyöllä tuotua näkyväksi aina kuluttajille asti”, iloitsee Teemu Seppälä, osastopäällikkö, Hankkija Oy.

Hankkija on ollut kasvun osaaja ja maataloustuotannon luottokumppani jo yli sadan vuoden ajan. Hankkijan vastuullisuusohjelma, Huomisen Hankkija, koostuu suurista ja pienistä teoista, joilla pyritään kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoitteena on mm. vähentää maataloustuotannosta johtuvien kasvihuonekaasujen määrää sekä olla mukana rakentamassa siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Fiksu-ilmastorehut ovat osa Huomisen Hankkija -vastuullisuusohjelmaa.

Kuusamon Juuston uudet Parempi-juustoviipaleet edustavat konkreettisia tekoja ilmastopäästöjen pienentämiseksi yhdessä tuottajien kanssa. Se ei ratkaise kaikkia juuston tuotantoon liittyviä ympäristöhaasteita, mutta se on osoitus siitä, että periksiantamattomalla asenteella pohjoista maidontuotantoa voidaan kehittää ilmaston kannalta vastuullisemmaksi.

Kuusamon Juuston täysin uudenlaiset Parempi-juustoviipaleet saapuvat kauppoihin toukokuussa.