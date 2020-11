Kuusesta peräisin olevan lupaavan stabilointiaineen ominaisuuksia voidaan hienosäätää eri uuttomenetelmillä

Kuusikumi on puusta eristettävää hemiselluloosaa, jota voidaan käyttää tuomaan sopivaa rakennetta esimerkiksi jogurtteihin, salaatinkastikkeisiin tai kosmetiikkatuotteisiin.

Puusta saatava biomassa ja siitä eroteltavat jakeet voivat toimia lähtömateriaaleina tulevaisuuden kestäville ja kustannustehokkaille raaka-aineille eri teollisuuden osa-alueilla. Esimerkkinä tästä on luonnossa yleinen, uudistuva ja kestävän kehityksen mukainen raaka-aine kuusikumi, eli ryhmä kuusen galaktoglukomannaaneja.

– Näillä puun hemiselluloosilla on lupaavia ominaisuuksia emulsioiden, kuten esimerkiksi salaatinkastikkeiden ja jogurttien, stabilointiaineina. Stabilointiaineiden avulla elintarvikkeisiin saadaan haluttu rakenne ja suutuntuma. Tähän saakka öljyn ja veden muodostamien dispersioiden vakauttamisessa on käytetty pääosin kalliimpia polysakkarideja, jotka ovat tuontitavaraa. Niiden tuottamisessa on myös käytetty vähemmän kestävän kehityksen menetelmiä, sanoo Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa väittelevä Mamata Bhattarai.

Mamata Bhattarai tutki väitöskirjassaan kolmella eri tavalla eristettyä kuusikumia ja havaitsi, että eristysmenetelmä vaikutti huomattavasti kuusikumin liukoisuuteen ja sen toiminnallisuuteen emulsioissa.

– Osittaisen liukoisuuden aiheuttamat erikokoiset partikkelit vaikuttivat kuusikumin toimintaan emulsioiden stabilointiaineina. Esimerkiksi muokatusta kuumavesiuutosta saatava puhdas kuusikumi liukeni veteen parhaiten, mutta sen emulsioita vakauttavat ominaisuudet olivat heikommat kuin muilla eristystavoilla saaduilla kuusikuminäytteillä.

Kuusikumi tarjoaa kasvipohjaisen vaihtoehdon elintarvike-, kosmetiikka- ja farmasian teollisuudelle, jotka valmistavat yleisesti emulsiopohjaisia tuotteita. Nyt saatu perustieto kuusikumista edistää galaktoglukomannaanien erilaisia sovelluksia myös esimerkiksi biopohjaisissa kalvoissa, täyteaineina ja biopolttoaineissa, joko sellaisenaan tai muokattuina.

Tutkimusryhmä Food Materials Science

________________________

Mamata Bhattarai väittelee 25.11.2020 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Associative behavior of spruce galactoglucomannans in aqueous solutions and emulsions".

Voit seurata tapahtumaa myös suorana.