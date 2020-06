Kuusi robottia helpottaa hakemusruuhkaa YTK:ssa

Koronakevät aiheutti työttömyyskassoissa päivärahahakemusten räjähdysmäisen kasvun lyhyessä ajassa ja kymmenet tuhannet joutuivat jonoon odottamaan hakemuksensa käsittelyä. YTK valmistautui tilanteeseen paitsi rekrytoimalla ja perehdyttämällä noin 100 uutta työntekijää lyhyessä ajassa myös rpa-teknologian hyödyntämisellä.

“Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa käsittelytyö tällä hetkellä on sekoitus järjestelmäautomaatiota ja ihmisen tekemää käsittelytyötä, joten hakemustulvaan vastattiin nopeimmin rekrytoimalla uusia ihmisiä. Samalla määrittelimme omista prosesseistamme kohtia, joihin voitiin pikaisella aikataululla tehdä automaatiota ohjelmistorobotiikan avulla”, kertoo YTK:n kehitysjohtaja Seppo Turunen.

YTK:n oma sähköinen alusta mahdollisti nopean käyttöönoton

YTK on tehnyt merkittäviä helpotuksia työttömyyskorvauksen hakuun jo vuosia sitten, kun jäsenille kehitettiin oma sähköinen asiointipalvelu OmaYTK. Hakiessaan päivärahaa OmaYTK:n kautta hakija hyötyy jo nyt mahdollisimman pitkälle viedystä automaatiosta. “OmaYTK ohjaa käyttäjää ja kerää päätöstä varten laadukkaita tietoja. Hakemustietojen tarkistaminen tapahtuu meillä kuitenkin pääosin jo siinä vaiheessa, kun hakija täyttää OmaYTK:ssa hakemuksen”, valottaa palvelukehittäjä Jenni Lundelin.

Tänä keväänä on ollut mahdollista saada henkilöiden tulotietoja suoraan kansallisesta tulorekisteristä. Tämä lisäsi entisestään automaation mahdollisuuksia. Tulorekisteritietojen hyödyntäminen on antanut eväät YTK:lle ottaa nopeasti käyttöön myös rpa-teknologiaa, eli robotiikkaa, hakemustulvan käsittelemiseksi. “Tästä syystä julkaisimme huhtikuussa keskellä koronakriisiä OmaYTK:sta uuden version. Sen muutokset mahdollistivat rpa-teknologian käyttöönoton,” Lundelin jatkaa.

Robotti on välivaihe automaatioon

Tällä hetkellä YTK:ssa työskentelee kuusi robottia erilaisten hakemusten parissa. Kehitys- ja toteutustyö saatiin nopeasti maalis-huhtikuussa käyntiin ja nyt robotteja on testattu kolme viikkoa hakemuskäsittelyssä. Kokemukset ovat olleet hyviä. Robotti auttaa käsittelijää tekemällä tietyt työvaiheet valmiiksi ennen kuin käsittelijä ottaa käsittelyyn hakemuksen. Joitain hakemuksia robotti kykenee tekemään jopa täysin valmiiksi, odottamaan vain käsittelijän maksupäätöstä.

Monimutkainen ja yksityiskohtainen työttömyysturvalainsäädäntö ei ole vielä täysin avannut tietä roboteille – erityisesti ensihakemuksiin tarvitaan siis edelleen työttömyysturva-asiantuntijan apua, esimerkiksi ansiopäivärahan määrän laskemiseen. Kuukausipalkka harvoin vastaa tulorekisterin ansaintatietoja, jolloin ihmisen pitää selvittää, mistä ero johtuu. Jatkohakemukset, joissa ei ole muutoksia ja joista ei anneta päätöstä, on jo vuosia sitten automatisoitu. Näihin ei tarvita ihmistä eikä robottia.

“Robotiikka on nykyään yleistä ja siitä on paljon hyötyä oikein käytettynä. Työttömyysturvan monimutkaisuudesta johtuen roboteista ei kuitenkaan saada parasta mahdollista hyötyä käyttöön. Ohjelmistorobotiikka hakemusten käsittelyssä on vain välivaihe matkalla kohti järjestelmäautomaatiota. Se edellyttää lainsäädännön kehittämistä sellaiseksi, että päätöksenanto on automatisoitavissa ja rekistereistä saatavat tiedot riittävät päätöksen antamiseen”, Seppo Turunen sanoo.