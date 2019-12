Kuusijuhlassa jaettiin palkintoja ansioituneille kehittäjille

Jyväskylän yliopiston henkilökunnan kuusijuhlassa myönnettiin kaksi yliopistosäätiön palkintoa. Lukuvuoden tiedeviestintäteko –palkinnon sai yhteiskuntatieteiden professori Teppo Kröger. Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinnot myönnettiin yliopistonlehtori Tommi Auviselle, liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leinolle ja avoimen yliopiston työhyvinvointiryhmälle. Lisäksi juhlassa jaettiin Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittäjä –palkinto kolmelle ryhmälle: KUMU-ohjelman kehittäjäryhmä, Primetime learning –oppimismallin kehittäjät sekä Judit Hahn ja Joanna Kedra kieli- ja viestintätieteiden laitokselta­­­.

Tiedeviestintäteko vanhusten hoivan puolustajalle

Lukuvuoden tiedeviestintäteko –palkinnon (3400 euroa) sai yhteiskuntatieteiden professori, hoivan ja vanhenemisen tutkija Teppo Kröger, jonka esiintuomien tutkimustulosten pohjalta on pystytty arvioimaan sote-kysymyksiä ja muita yhteiskunnallisia ratkaisuja. Hän taitava tieteen kansanomaistaja, joka on tuonut julkisen keskustelun agendalle vanhusten hoivaan liittyviä tutkimusperusteisia näkökohtia haastatteluissa, lehtikirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteisöllisyyden rakentaja –palkinto kahdelle henkilölle ja yhdelle ryhmälle

Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinnot myönnettiin kauppakorkeakoulun yliopistonlehtori Tommi Auviselle, liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leinolle ja avoimen yliopiston työhyvinvointiryhmälle. Henkilöpalkinnot ovat arvoltaan 700 euroa ja ryhmäpalkinto 1400 euroa.

Tommi Auvinen on omalla esimerkillään hyvän ilmapiirin luoja, reilu työkaveri, tarmokas tiiminrakentaja sekä yhteistyöverkostojen ja hyvinvoivan työympäristön rakentaja. Hän on edistänyt sinnikkäästi erityisesti nuorempien tutkijoiden asemaa.

Anneli Mörä-Leino on kannustanut yliopistoyhteisön jäseniä liikunnalliseen elämäntapaan aidon innostavasti ja omalla aktiivisella esimerkillään. Hän on jalkautunut tiedekuntiin, vetänyt erilaisia ryhmiä ja vienyt vaihto-opiskelijoita patikoimaan metsään.

Avoimen yliopiston työhyvinvointiryhmä (Sanna Uotinen, Annamaija Oksanen, Päivi Eskola, Paula Savela ja Tuija Leena Viirret) on tehnyt sekä strategista että käytännöllistä työtä yhteisönsä hyväksi. Ryhmä on edistänyt työpaikkakyselyn tuloksissa nousseita epäkohtia ja vakuuttanut yhteisönsä kyselyn merkityksellisyydestä niin, että avoimen yliopiston henkilöstökyselyn vastausprosentti on 96 %. Ryhmä on tehnyt työhyvinvoinnista jokapäiväisen asian pitämällä asiaa esillä henkilöstön arjessa sekä järjestämällä toimintaa ja teemaviikkoja, kuten porrasviikko, kiireen selätysviikko, tee kyykkyjä –viikko.

Palkinnot myönsi Jyväskylän yliopistosäätiö henkilöstön tekemien esitysten pohjalta.

Ennakkoluulottomat opetuksen kehittäjät palkittiin

Opetuksen kehittämisestä palkittiin yliopistoyhteisön ehdotusten pohjalta opettaja-tutkijaryhmiä, joiden työtä kuvaa luovuus, ennakkoluulottomuus ja systemaattinen kehitystyö sekä yhteisöllinen ote.

Palkinnon saivat:

- Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) – tutkinto-ohjelman kehittäjäryhmä: Outi Fingerroos, Minna Mäkinen, Laura Stark ja Jukka Jouhki historian ja etnologian laitokselta sekä Miikka Pyykkönen, Karina Horsti ja Kaisu Kumpulainen yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sekä Sanna Vierimaa humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Perusteluissa nostettiin esiin mm. ohjelman työelämäläheisyys ja panostus projektityön opetteluun.

- Primetime learning – oppimismallin kehittäjät: Pekka Koskinen ja Jussi Maunuksela fysiikan laitokselta, Joni Lämsä kasvatustieteiden laitokselta ja Heli Lehtivuori kemian laitokselta. Ryhmää kiitettiin jatkuvan arvioinnin kehittämisestä ja sen näkyväksi tekemisestä opiskelijoille sekä panostuksesta oppimisvuorovaikutukseen.

- Judit Hahn ja Joanna Kedra kieli- ja viestintätieteiden laitokselta­­­. He ovat ansioituneet kansainvälisten opettajien perehdyttämisen saralla sekä uusien käytänteiden luojina.

Palkinnon suuruus on 800 euroa/henkilö.

Henkilöstön perinteikästä kuusijuhlaa vietettiin 18.12. päärakennuksen juhlasalissa.

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustonen (yliopistosäätiön palkinnot), puh. 050 564 9022, anu.mustonen@jyu.fi

Ulla Klemola (Opetuksen kehittäjä –palkinnot), puh. 040 805 3340, ulla.klemola@jyu.fi