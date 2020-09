Kuvanveistäjä teki kuparista mikrobit torjuvan, taskuun sopivan kosketussuojaimen

Suojainta voi käyttää esimerkiksi vessanpöntön kansiin, vääntölukkoihin ja ovenkahvoihin tarttumisessa. Käytön jälkeen se sujahtaa suojakoteloonsa, jossa kupari tappaa pinnalle mahdollisesti tarttuneet taudinaiheuttajat.

Maaliskuussa Aalto Design Factoryn laboratorioteknikkona työskentelevä kuvanveistäjä Erwin Laiho törmäsi verkossa kekseliääseen tee-se-itse -työkaluun, jonka ideana oli välttää pintojen koskemista paljain käsin julkisissa tiloissa.

”Wuhan Hook -niminen esine teki vaikutuksen, mutta ajattelin heti, miten sitä voisi parantaa tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla”, Laiho kertoo.

Laiho haki omalle kosketussuojaimelleen toimivaa muotoa muun muassa yläraajaproteeseista, erilaisista työkaluista ja koruista. Materiaaliksi hän valitsi kuparin, joka tunnetaan antibakteerisista ominaisuuksistaan.

Olennainen osa suojainta on kotelo, johon suojain sujautetaan käytön jälkeen. Kliinisissä kokeissa on huomattu, että mikrobien tuhoutuminen kuparipinnalla kestää minuuteista muutamaan tuntiin. Kotelon tarkoitus on eristää mikrobit tuhoutumisen vaatimaksi ajaksi ja estää näin niiden leviäminen muihin pintoihin.

Luonnostaan antibakteerinen

Suojain valmistui kahdessa kuukaudessa, ja Laiho antoi sille nimeksi Space Key, avainta muistuttavan käyttötavan sekä ulkonäön mukaan. Nopeassa suunnittelussa, kymmenien prototyyppien tekemisessä ja testaamisessa auttoivat Design Factoryn monipuolinen laitteisto sekä innokkaan yhteisön tuki. Lopullinen muoto määräytyi kokeilemalla ja muokkaamalla työkalua erikokoisiin kahvoihin, hanoihin sekä WC:n vääntölukkoihin, nuppeihin ja kansiin sopivaksi.

Työtä ohjasi konesuunnittelun ja tuotekehityksen professori Kalevi Ekman.

”Prototyyppejä pitää tehdä paljon ja nopeasti. Näin vältetään käytettävyyden sudenkuopat ja tarve tehdä myöhemmin valmistusprosessiin parannuksia, jotka voivat vesittää koko tuotteen idean”, Ekman sanoo.

Kuparin käytön mahdollisuuksiin ja rajoituksiin Laiho sai vinkkejä kemian tekniikan vanhemmalta yliopistonlehtorilta Jari Aromaalta. Kupari torjuu mikrobeja luonnostaan ilman, että sitä tarvitsee prosessoida tai ladata. Pinnalle käytössä muodostuva patinakaan ei vie kuparin tehoa.

Kupariseoksia opittiin käyttämään pieneliöiden torjunnassa jo 1700-luvulla, kun purjelaivojen pohjat keksittiin kuparoida kasvustojen estämiseksi.

”Nykyään Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviranomaisen EPA:n hyväksymiä kupariseoksia on jo yli 400. Kupari sopii hyvin kosketussuojaimen materiaaliksi, koska sitä on helppo työstää ja sen saatavuus on hyvä”, Aromaa sanoo.

Mikrobiologian professori Katrina Nordström kokeili kosketussuojaimen toimivuutta arkisissa tilanteissa.

”Space Key on mainio ratkaisu mikrobien välttämiseen. Kuparin etu on myös se, ettei se näytä aiheuttavan bakteereissa vastustuskyvyn kehittymistä. Se, miten nopeasti kupari tuhoaa virukset ja kuinka virusmäärä vaikuttaa nopeuteen, vaatii vielä lisätutkimuksia”, Nordström sanoo.

Kosketussuojaimesta voi olla hyötyä erityisesti sairaaloiden kaltaisissa tiloissa sekä infektioherkille ihmisille ja paljon matkustaville.

Lopputuloksen piirustukset on jaettu avoimesti CERN Open Hardware -lisenssillä, joka sallii kenen tahansa valmistaa ja muokata mallia vapaasti, kunhan tehty työ julkaistaan vastaavalla lisenssillä.

Space Keyn on kaupallistanut Aallon spinoff-yritys Studio i Ore.