Kuvataiteilija Vappu Rossi vetää taidepajoja ikäihmisille hoivakodeissa

Kansainvälisesti meritoituneen kuvataiteilija Vappu Rossin taidepajat käynnistyvät Attendon Kulttuuri ja Taide -teemaisissa hoivakodeissa. Ensimmäinen taideviikonloppu järjestetään Mikkelissä 18.–19. elokuuta Attendo Marsalkanhovissa ja 24.–25. elokuuta on vuorossa Joensuussa Attendo Sirkunhovi.

Attendo ideoi kuvataiteilija Vappu Rossin kanssa taideviikonloput, jotta palvelukodeissa päästäisiin nauttimaan taiteesta myös tekemisen kautta. Taidepajan käynnistyessä taiteilija Rossi esittelee piirustus- ja maalaustekniikoiden sarjan, minkä jälkeen osallistujat pääsevät piirtämään ja maalaamaan. Taidepajassa voi tehdä esimerkiksi muotokuvan läheisestä tai maalata muuta itselle sopivaa. Vappu Rossi kiertää pajapäivien aikana opastamassa henkilökohtaisesti jokaista osallistujaa.

Taidepajat ilahduttavat kaikkia kansalaisia hoivakoteihin pystytettävien näyttelyiden myötä, jotka rakennetaan viikonloppujen päätteeksi. Hoivakodit toivottavat kävijät tervetulleiksi katsomaan näyttelyitä. Töiden tekijät ovat hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä ja heidän kaikenikäisiä läheisiään. Joensuun taidepajassa on mukana myös omaishoitajia. Mahdollisuuksien mukaan taidepajoihin voivat osallistua myös lähialueen asukkaat, jotka haluavat tutustua hoivakoteihimme.



Vappu Rossi alleviivaa, että osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa taustaa kuvataiteiden saralta.



- Taidehetkessä esittelemäni piirustus- ja maalaustekniikat ovat helposti omaksuttavissa ja hyödynnettävissä. Pyrin opettamaan niin, että tunnelma on keveä ja työskentelyn kynnys mahdollisimman matala. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, ja pajasta voi nauttia vaikka vain katsellen. Taiteen parissa on hyvä kohdata!



Opettajana Vappu Rossi on kysytty ja kokenut. Hän on kehittänyt havainnosta piirtämisen opetusmetodeja ja vetänyt taidekursseja esimerkiksi Ateneumissa, Kuvataideakatemiassa, Oriveden opistolla ja Helsingin taidemuseossa. Rossin omia töitä on ollut näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Lue lisää taiteilijasta: www.vappurossi.fi



- Haluamme ammattilaisen ohjaamalla taidepajalla luoda yhteisen ja erilaisen kokemuksen eri sukupolville ajatuksella, että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta. Kenenkään ei tarvitse osata piirtää tai maalata ennalta. Tärkeintä on heittäytyminen tai pelkästään taiteesta katseella nauttiminen, sanoo Sanna Rouvinen Attendosta.



Toimitukset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan taidepajoihin. Tarkemmat aikataulut selviävät hoivakotien johtajilta. Pyydämme ilmoittautumaan ennalta, jotta osaamme varata teille omat taidevälineet.