Kuva/Tilan This Coming Together -näyttely pohtii vertaistukea ja yhdessä työskentelyä

Monitulkintaisen nimensä tavoin This Coming Together -näyttely tarjoaa vaihtelevia taiteellisia lähestymistapoja pohtiessaan vertaisoppimista ja -työskentelyä sekä yhdessäoloa niin sanottujen taidemaailmojen ja taidekenttien konteksteissa. Näyttely on avoinna Kuva/Tilassa 25.2.–25.3.2023.

This Coming Together on taiteellinen jatkumo Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuosien 2021–2023 mentorointiohjelmalle. Näyttelykokonaisuuden ovat suunnitelleet ohjelmaan osallistuneet opiskelijat Toni Elg, Maija Fox, Maija Käyhkö, Pedro Riva, Eero Tiittula, Sakari Vinko, Man Yau ja Xiao Zhiyu.

Näyttelyn aikana järjestetään kolme kaikille avointa englanninkielistä keskustelutilaisuutta torstaisin 2.3., 9.3. ja 16.3. klo 16–17. Still hanging in there? -keskustelujen aiheina ovat taidekoulut, taiteen tuotanto ja kollektiivinen toiminta. Keskustelujen koollekutsuja on näyttelyn osallistuja Xiao Zhiyu, ja kutsutut puhujat ovat taidekentän aktiivisia toimijoita: Ida Enegren, Chih Tung Lin, Jaakko Pallasvuo, Joonas Pulkkinen, Shubhangi Singh, Minna Suoniemi ja Sakari Tervo.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön mentorointiohjelma perustuu vertaisryhmän muodostamiseen, jonka tarkoituksena on auttaa ohjelmaan osallistuvia opiskelijoita heidän opinnoissaan ja valmistautumaan taidekoulun jälkeiseen aikaan. Mentorointiohjelma on osa Kuvataiteen kansainväliset verkostot -projektia, ja opiskelijavalinta tehtiin Kuvataideakatemian sisäisellä opiskelijahaulla. Vuosien 2021–23 ohjelmaa vetivät kuraattori Angela Rosenberg ja kuvataiteilija Hans Rosenström. Ohjelman opiskelijat kutsuivat kuraattori/yliopisto-opettaja Sakari Tervon osallistumaan näyttelyn toteuttamiseen.

Kuva/Tilan pienessä näyttelytilassa on esillä 3.3.–26.3. Meri Hallenbergin ja Laura Lowen yhteisnäyttely Raskas elementti. Näyttely pohtii ihmisen luontosuhteen muutosta erityisesti japanilaisen taiteen ja maiseman kautta, ja se pohjautuu taiteilijoiden työskentelyyn Japanissa kesällä 2022.

This Coming Together – Toni Elg, Maija Fox, Maija Käyhkö, Pedro Riva, Eero Tiittula, Sakari Vinko, Man Yau, Xiao Zhiyu, 25.2.–25.3.2023

Meri Hallenberg & Laura Lowe: Raskas elementti, 3.3.–26.3.2023

Kuva/Tila, Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki. Avoinna ti–su 11–18. Vapaa pääsy.