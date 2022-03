Kvalitin helmikuun lastenkirjat - Pikku Kakkosesta tuttu herra Kunkku ja Jalojen Unelmakoirat

Kvalitilta helmikuussa ilmestyneet lastenkirjat:

Geneviève Côté, Marvi Jalo (suom.) – HERRA KUNKUN PALATSI

Herra Kunkku tykkää muhkeista asioista. Niinpä hän ryhtyy rakentamaan pienestä talostaan suurta palatsia ja käyttää rakennuspuuhiin lähimpänä käsillä olevaa materiaalia – kaunista mäkeä, jolla hän asuu muiden metsän eläinten kanssa.

Vasta kun palatsi on valmis, herra Kunkku huomaa, että upea näköala on mennyttä ja kaveritkin ovat menettäneet omat suosikkipaikkansa. Ystävien avulla – ja heidän rohkaisemana – herra Kunkku oppii, että pienetkin asiat voivat tuottaa suurta onnea.

Viehättävä tarina kertoo harkitsemattomasta – mutta hyvää tarkoittavasta – herra Kunkusta, luonnonsuojelusta ja ystävyydestä tavalla, jonka nuorimmatkin lukijat ymmärtävät.



Suurenmoinen herra Kunkku -kirjojen perusteella on tehty kansainvälinen animaatiosarja, jota esitetään myös Pikku Kakkosessa ja YLE Areenassa. Geneviève Côté on moninkertaisesti palkittu kanadalainen kirjailija-kuvittaja.

Marvi & Merja Jalo, Reija Kiiski (kuv.) – ILKIÖ NIMELTÄ RAIPE

Aino ja Isla ällistyvät kuullessaan, että naapurirapussa asuva Henriikka on saanut oman koiran, jota sanotaan Raipeksi.

Kohta käy ikävällä tavalla ilmi, ettei Henriikka pysty pitämään minkäänlaista kuria isolle ja tarmokkaalle ranskalaiselle paimenkoiralleen. Ensitöikseen Raipe yrittää päästä tyttöjen hoitokoiran Aksun kimppuun ja kaataa Sohvin pihalla niin pahasti, että hän loukkaantuu.

Kaiken lisäksi taloyhtiöön on pesiytynyt rottia. Ihmiset heittelevät kadunkulman nakkikioskilla roskia maahan, ja Henriikan äiti ruokkii myös lintuja, mistä talonmies ei lainkaan pidä. Aino ja Isla saavat määräyksen pitää Aksu kaukana roskakatokselta, koska sinne on asetettu rotanloukkuja. Mutta miten sitten käykään...



Suosituista eläinkirjoistaan tunnettujen Merja ja Marvi Jalon Unelmakoirat-sarjan kolmas osa. Ilmeikkään nelivärikuvituksen kirjaan on piirtänyt Reija Kiiski.