Kvalitin huhtikuun lasten- ja nuortenkirjat

Kvalitin huhtikuun LANU-kirjat:

Maria Kuutti, Saara Söderlund (kuv.) – ALPO, HELMI JA KOLMAS PYÖRÄ

Onni ja Aada -kuvakirjasarjan tekijäkaksikolta on ilmestynyt uusi teos. Kuvakirja kertoo Alposta ja Helmistä, jotka ovat parhaita kavereita ja tottuneet leikkimään kahdestaan. Mutta sitten huoneeseen lentää uusi otus, joka esittelee itsensä Mummiksi ja haluaa osallistua kaikkiin leikkeihin omalla tavallaan. Helmi on innoissaan mutta Alpo varuillaan. Miksi Mummi ei voisi vain katsoa ja ottaa opikseen?

Kirjan idea syntyi Kuutin tyttären pehmoleluleikeistä. ”Alpolla, Helmillä ja Mummilla on oikean elämän vastineensa, ja hahmot ovat toisistaan erottuvia persoonia omine luonteenpiirteineen”, kirjailija Maria Kuutti kertoo ja jatkaa: ”Ensimmäinen versio syntyi jo viisi vuotta sitten, mutta tarina on matkan varrella lyhentynyt. Samalla kirkastui kuvakirjaan sopiva aihe, jota ei ole kovin paljoa käsitelty aiemmin: miksi lasten on niin vaikeaa leikkiä kolmestaan. Saara Söderlund loi kirjan sivuille vahvan tunnelman, ja uskaltauduimme yhdessä leikittelemään sillä, miten teksti ja kuva lopetusratkaisussa vuorottelevat.

Elli Äijälä – MAAILMAN VIISAIN KOIRA

Elli Äijälän ihastuttavasti riimitelty ja hersyvän hauskasti kuvitettu kuvakirja, Maailman viisain koira, kertoo Nappi-koirasta, joka ei olekaan ihan tavallinen koira.



Elli Äijälä on helsinkiläinen arkkitehti ja kuvittaja, jonka esikoiskuvakirja Hui ilmestyi vuonna 2021. Kirja on saanut runsaasti kehuja riimitellystä tekstistään ja huikeasta kuvituksestaan. Ensi syksynä samalta tekijältä on tulossa lämminhenkinen, niin ikään riimitelty joulukirja Virsulan jouluaatto.

Merja Jalo, Reija Kiiski (kuv.) – POSSULAN ARVOITUS

On kesä. Lisalla ja Linnealla on tylsää, sillä uusia rikoksia ei ole ilmaantunut Kotikulman etsivien tutkittavaksi. Markuskin vain ajelee uudella temppupyörällään. Onneksi Lisan äiti saa hyvän idean ja ehdottaa tytöille mieluista kesätyötä minipossujen hoitajana läheisessä kotieläinhoitolassa. Tytöt saavat työpaikan. Alku sujuu hienosti töpselineniä hoitaessa, mutta sitten yksi possuista katoaa salaperäisesti. Tuuli heiluttaa avonaista sikalan porttia, eikä Nasua näy missään. Varastiko joku possun? Vai olivatko tytöt sittenkin huolimattomia ja päästivät sen karkuun?

Merja Jalon Kotikulman etsivät on jännittävä ja tapahtumarikas kirjasarja alakouluikäisille. Reija Kiisken vauhdikas värikuvitus tukee hienosti tarinan ymmärtämistä sekä kannustaa lukemaan.

Hanna van der Steen – PUNAPIPOINEN POIKA

Hanna van der Steenin säeromaani Punapipoinen poika kertoo 15-vuotiaasta tytöstä, Marlista, joka muuttaa kahden ulkomaan vuoden jälkeen takaisin Suomeen. Hän tuntee olonsa ulkopuoliseksi vanhoissa ympyröissä ja alkaa masentua. Onneksi hän törmää lähipuistossa salaperäiseen poikaan, Suideen, jonka kanssa keskustelu lievittää pahaa oloa. Mutta mikä pojan oma salaisuus on?

Säeromaani on melko tuore, nopeasti suosioon noussut kerrontamuoto erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnatussa kirjallisuudessa. Kirjoissa teksti on jaettu ilmavasti lyhyisiin säkeisiin runon tapaan, jolloin sitä on nopea lukea. Helposti silmäiltävästä kerrontatavasta huolimatta säeromaanit käsittelevät usein vaikeita ja koskettavia aiheita, eikä Punapipoinen poika tee tässä poikkeusta. "Kirja tuskin jättää kylmäksi aikuisiakaan lukijoita, vaikka se on luokiteltu nuortenkirjaksi", kertoo kustantaja Hanna Sinkkonen. "Minua se ei ainakaan jättänyt."