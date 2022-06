Kvalitin kesäkuu tarjoaa kaksi erilaista hyvän mielen kirjaa

Kvalitin kesäkuun kuvakirjat:

Deborah Underwood, Irene Chan (kuv.), Marvi Jalo (suom.) – ONNI ON SUUKKO SISKOLLE

Tässä sydämellisessä hyvän mielen kirjassa ystävällisyyttä juhlitaan sen monissa eri muodoissa ja onni löydetään arjen pienistä teoista ja yksinkertaisista asioista. Onni on suukko siskolle on riimitelty tarina yhteisöstä, myötätunnosta ja anteliaisuudesta – täydellinen kirja jaettavaksi lapsen kanssa! Irene Chanin kuvituksesta löytyy paljon yksityiskohtia tutkittavaksi.



Amerikkalainen, monta kertaa New York Times -bestsellinglistalle noussut kirjailija Deborah Underwood on moninkertaisesti palkittu kirjoittamistaan lasten kuvakirjoista. Irene Chan on palkittu lastenkirjakuvittaja, joka toimii apulaisprofessorina Marylandin yliopistossa, Baltimoressa.

Marvi ja Merja Jalo, Elina Jasu (kuv.) – SANELMAN POIKAYSTÄVÄ

Uusi kuvakirjasarja Marvi ja Merja Jalolta! Sanelman ratsastuskoululla kuohuu. Ponien keskuudessa kiertää huhu, että Sanelmalla olisi uusi poikaystävä, joka haluaa myydä tallin ja kaikki hevoset. Eihän sellainen peli vetele! Ponit päättävät tehdä kaikkensa, jotta Armaksen suunnitelmat romuttuisivat.



Merja ja Marvi Jalon helppolukuinen, huumorilla höystetty ja tapahtumarikas kuvakirjasarja sopii kaikenikäisille, mutta parhaiten jo lukemaan oppineille. Nopeatempoista juonta kuljetetaan sopivalla määrällä tekstiä, jota tukee Elina Jasun hersyvän hauska kuvitus.