Kvalitin kesän ja syksyn kustannusohjelma on julkaistu – riemukasta sisältöä lapsille

Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, jonka valikoimasta iso osa on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja alakoululaisille. Julkaisemme myös muutamia nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja kirjoja vuosittain.

Yksi syksyn odotetuimmista uutuuksista on varmasti Sallin isä, joka on hauska, nolo, täynnä loistavia ideoita ja vielä parempia tarinoita – ja hän on villinnyt tanskalaiset lapsiperheet täysin. Niin täysin, että Thomas Brunstrømin ja Thorbjørn Christoffersenin kuvakirjasarjaa on myyty pelkästään Tanskassa jo yli 700 000 kpl ja Nordisk Films on ostanut siihen elokuvaoikeudet. Sarja on jo noussut bestselleriksi myös Puolassa, ja kohta se ilmestyy myös norjaksi. Nyt kirjoista pääsevät nauttimaan myös suomalaiset lapsiperheet Kvalitin julkaisemina! Syyskuussa ilmestyvät Kun Sallin isä oli lapsi ja Sallin isä kiroilee (...niin penteleesti) Sirpa Alkusen suomennoksina.

Suureen suosioon noussut Nicholas Oldlandin Sydänmailla päättyy näillä näkymin sarjan seitsemänteen osaan, Lämäri joka upposi. Tässä kirjassa kolme kaverusta karhu, hirvi ja majava odottelevat ilmojen pakastumista, jotta ne pääsisivät pelaamaan jääkiekkoa. Mikähän mahtaa olla kaverusten kunto, kun jää on vihdoin riittävän paksua pelaamiseen?

Markus Majaluoman Finlandia Junior -ehdokkaanakin ollut Hulda ja Jalmari saa ilahduttavasti jatkoa tänä vuonna kirjassa Hulda ja Jalmari autokaupassa, ja uuttakin on häneltä tulossa. Nelli Hietalan ja Sari Airolan (kuv.) ihastuttava Kerttu-sarja jatkuu nyt Kvalitin kustantamana. Jenni Skyttä-Forssellin ja Giannetta Portan (kuv.) uusi sarja, Martta, kertoo 50-luvun lasten elämästä. Oliko se loppujen lopuksi niin erilaista kuin nyt?

Nuorille ja nuorille aikuisille Kvaliti julkaisee tänä vuonna kaksi trilogioiden avausosaa: Tittamari Marttisen säeromaanin muotoon kirjoitetun Tähdet syntyvät sattumalta ja Harri Veistisen scifi-komedian Alienin muistelmat – Osa 1.

Pikku Kakkosesta tutut hahmot

Mikko Kunnaksen Noksu-sarja täyttää tänä vuonna peräti 20 vuotta! Sen kunniaksi Noksu ja Nupi tutustuvat omalla, humoristisella tavallaan erilaisiin talviurheilulajeihin.

Franklin ja ystävät -sarja jatkuu kahdella uudella osalla: Franklinin avaruusalus ja Franklin ja gekkokilpailu. Lasten rakastamat Franklin-kirjat sopivat erityisen hyvin ääneen luettaviksi, ryhmätyötaitojen opetteluun sekä tunnekasvatukseen.

Myös jo 15 miljoonaa katselukertaa YLE Areenassa kerännyt Albi Lumiukko jatkuu syksyllä kahdella kirjalla: Albi ja taikapeili ja Albi ja kimurantti jalkalamppu.

