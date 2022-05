Kvalitin lastenkirjoja Prisma-tavarataloihin ympäri Suomea

Salossa toimiva Kvaliti Oy kustantaa kotimaisia ja käännettyjä lasten- ja nuortenkirjoja. Yritys solmi keväällä tavarantoimittajasopimuksen SOK:n kanssa, ja nyt kustantamon lastenkirjoja löytyy Prisma-tavarataloista ympäri Suomea. Myymälävalikoima laajenee syksyllä.

"Lukuinto sytytetään hauskoilla kirjoilla!", kertoo kustantaja Hanna Sinkkonen. Lause on yrityksen koko toiminnan kulmakivi. "Pyrimme kustantamaan laadukkaita, mutta ennen kaikkea lapsia kiinnostavia sisältöjä. Esimerkiksi Mikko Kunnaksen uudesta Eläintohtori Wuffe -sarjasta on tullut palautetta, että kirjat sisältävät kaiken, mitä 3-vuotias voi kirjalta toivoa. Se on paljon sanottu."

Eläinaiheisista kirjoistaan erityisesti tunnetut Jalojen sisarukset ovat viime aikoina keskittäneet tuotantoaan kustantamo Kvalitiin. Merja ja Marvi Jalon Unelmakoirat-sarja siirtyi Kvalitille viime vuonna, ja sitä alkoi kuvittaa Reija Kiiski. "Sarjan kuvitus vaihdettiin värilliseksi ja sitä on runsaammin, mikä tukee lukemaan opettelevien alakoululaisten intoa jatkaa tarinaa, vaikka lukeminen ei vielä sujuisi kovin hyvin", sanoo kustantaja Hanna Sinkkonen.

Kanadalaisen kirjailija-kuvittaja Nicholas Oldlandin Sydänmailla-sarja on valloittanut lukijat ympäri maailman, eikä Suomi ole tästä poikkeus. Sarja on edennyt jo neljänteen suomennettuun osaansa, jossa näiden kuvakirjojen hulvattomat päähenkilöt - karhu, hirvi ja majava - lähtevät kanoottiretkelle. Reissu joka lässähti kertoo humoristisella tavalla yhteistyön tärkeydestä ja siitä, miten pidetään ystävyydestä huolta.