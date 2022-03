Kvalitin maaliskuun lastenkirjoissa kannustetaan tyttöjä, autetaan löytökissaa ja käydään oopperassa

Kvalitin maaliskuussa ilmestyvät lastenkirjat:

Elizabeth Warren, Charlene Chua (kuv.), Marvi Jalo (suom.) – TYTÖT PYSTYVÄT MIHIN VAIN!

TEHDÄÄN RILLIKSIÄ JA UNELMOIDAAN SUURISTA ASIOISTA!



Lukuisia lasikattoja urallaan rikkonut amerikkalainen senaattori Elizabeth Warren on kirjoittanut lasten kuvakirjan Tytöt pystyvät mihin vain!, jolla kannustetaan tyttöjä tavoittelemaan täysillä unelmiaan. Aihe on aina tärkeä ja ajankohtainen – edelleen myös Suomessa.

Kirja tarjoaa hienon esikuvan, josta tulee myös mieleen meidän suomalaisten oma lasikattoja rikkonut naispoliitikkomme Elisabeth Rehn, joka tunnetaan myös aktiivisena ihmisoikeustaistelijana. Marvi Jalo onkin hänen kunniakseen kirjassa suomentanut nimen Elizabeth Elisabethiksi.



Tällaisia naisia tarvitaan erityisesti näinä vaikeina aikoina. Tehdään siis rilliksiä! (lue kirja, niin saat selville, mitä se tarkoittaa)



Elizabeth Warren äänestettiin vuonna 2013 ensimmäisenä naisena senaattoriksi Massachusettsin osavaltiosta USA:ssa. Hän pyrki demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuonna 2020, ja hänet on listattu peräti neljä kertaa The Times -lehden maailman sadan vaikutusvaltaisimman henkilön listalle.



Singaporessa syntynyt kuvittaja Charlene Chua asuu Kanadassa. Hän on kuvittanut lukuisia palkittuja lastenkirjoja.

Mikko Kunnas – ELÄINTOHTORI WUFFE JA KILLE KISSA

Eläintohtori Wuffe on maailman paras eläinlääkäri, koska hän ymmärtää eläinten kieltä. Ilona ja Oskari ovat maailman parhaat eläinlääkäriapulaiset, koska he ovat aina valmiit auttamaan. Eläintohtori Wuffen klinikalla hoidetaan monenlaiset vaivat, mutta usein täytyy myös lähteä hoitokäynnille potilaan luo. Silloin otetaan käyttöön monitoimiajoneuvo Kupla-Kärry. Se kulkee maalla, merellä ja ilmassa eikä tupruta pakokaasuja. Kupla-Kärryllä Wuffe apulaisineen pääsee auttamaan eläimiä jokaiseen maapallon kolkkaan. Tänään eläintohtori Wuffen apua tarvitsee Kille Kissa. Mikähän Killellä on hätänä?



Eläintohtori Wuffe on vauhdikas, humoristinen ja lämminhenkinen kirjasarja yli kolmevuotiaille. Kirjojen värikkäät kuvat ja iltasadun mittaiset tarinat tarjoavat pienelle lapselle sopivan määrän seikkailua, auttamisen iloa ja tietoa eläimistä satua unohtamatta.



Vuoden 2021 Storytel Awards -palkintoehdokas Mikko Kunnas on koulutukseltaan visuaalisen kulttuurin maisteri ja pedagogi. Hän on tunnettu YLE:lle tuottamistaan lastenanimaatioista sekä mm. kirjasarjoista Noksu ja Albi Lumiukko.

Marvi Jalo, Salla Parikka Wahlberg (kuv.) – PIPO PIPPURI OOPPERASSA

“Sähinää ja murinaa,

meteliä kamalaa,

takapihan pimennoissa mourutaan.

Parkua ja kynsintää,

kiljuntaa ja pihinää,

takapihan pimennoissa taistellaan.”



Pipo Pippuri on rakastunut! Kun naapuritaloon muuttaa hurmaava kissaneiti, Pippuri päättää viedä sen yöllä kaupunkiin kuuntelemaan Kollitappelu-oopperaa. Mourutalolla nimittäin esiintyy Pippurin maailmankuulu oopperalaulajasetä Ernesto Kattibardi, jota he pyrkivät tapaamaan. Kulkuneuvo vain puuttuu. Onneksi Pippuri saa ylipuhutuksi ratsukseen laiskan Pulska-ponin – ja kissojen oopperaretkestä tulee ikimuistoinen.

Pipo Pippuri oopperassa päättää Marvi Jalon ja Salli Parikka Wahlbergin kolmiosaisen satukirjasarjan.