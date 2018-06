KWH-yhtymä mukaan VAMKin varainhankintaan 10 000 eurolla: ”Tärkeää varmistaa laadukas koulutus Pohjanmaalla”

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on saanut lahjoituksen varainhankintaansa KWH-yhtymältä. 10 000 euron lahjoituksen luovutti konsernijohtaja Kjell Antus maanantaina 4.6.

- Meille vientiyrityksenä on tärkeää, että koulutus- ja osaamiskeskuksia on lähellä toimipaikkojamme. Lahjoituksella haluamme varmistaa, että korkealaatuinen koulutus säilyy jatkossakin Pohjanmaalla, Antus toteaa.



Yritys kohdentaa lahjoituksensa erityisesti VAMKin tekniikan alan koulutukseen. Antuksen mukaan nykyajan liike-elämää leimaa nopea tekninen kehitys ja robotisaatio, minkä hallitsemiseksi vaaditaan jatkuvasti uusia osaajia, erityisesti insinöörejä.

- Hyvä tekninen koulutus on yksi peruskivistä, joiden turvin selviämme kansainvälisessä kilpailussa. On olennaista, että koulutusohjelmat on jatkossakin suunnattu palvelemaan seudun yrityselämää ja niissä koulutetaan osaajia tarpeisiimme, Antus sanoo.



VAMKin varainhankinta käynnistyi vuoden 2018 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan VAMKin toimintaa ja tavoitteita. VAMK voi hankkia lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Valtio on lisäksi luvannut tukea toimintaa vastinrahalla, joka suhteutetaan kerättyyn yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. Lisätietoja VAMKin varainhankintakampanjasta: vamk.fi/kiitos