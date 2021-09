Kymen Seudun Osuuskauppa mukaan ennätyslaajaan Pidä huolta -kampanjaan nuorten mielenterveyden edistämiseksi

S-ryhmä palkitsi huippuosaajiaan – KSO:n ravintolat vahvasti edustettuina 16.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

S-ryhmän ravintoloiden vuoden parhaat teot ja tekijät palkitaan vuosittain järjestettävässä gaalassa, joka on odotettu tapahtuma S-ravintoloiden ammattilaisten keskuudessa. Tänä vuonna palkintokriteereissä näkyi vahvasti työntekijöiden saavutukset asiakastyytyväisyyden kasvun osalta. S-ravintoloiden asiakastyytyväisyys onkin kasvanut viimeisen vuoden aikana ennätyslukemiin. KSO:n ravintoloiden ammattitaitoinen palvelu sekä liiketoiminnan kehitystyö on näkynyt erityisesti asiakkaille, mutta niin se näkyi myös palkintoraadille – tästä osoituksena Kymenlaaksoon suuntasi kolme Vuoden ketjuravintola -palkintoa sekä parhaimman NPS-asiakastyytyväisyyden palkinto! - Palkinnot ovat erityisen merkityksellisiä tällä kertaa, jossa ajanjakso on ollut poikkeuksellisen haastava. Henkilökuntamme on tehnyt erinomaista työtä korona-aikana ja osoittaneet rautaista ammattitaitoa tilanteessa, jossa oma työympäristö on välillä voinut vaihtua myös toiselle toimialalle, kertoo KSO:n toimialajohtaja Mikko Virt