Kymenlaakson kokoontumisrajoitukset muuttuvat 13.12., Etelä-Karjalassa kokoontumisrajoitusten lisäksi voimaan tulee asiakastilojen käytön rajoituksia lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 10.12.2021 päätökset uusista koronarajoituksista Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueille.

Kymenlaakson alueella on kielletty 13.12.2021 alkaen kaikki yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Rajoituksen vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Vastaava rajoitus on Etelä-Suomen alueella jo voimassa Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Tähän asti Kymenlaakson kokoontumisrajoitukset ovat koskeneet ainoastaan ns. korkean tartuntariskin yleisötilaisuuksia. Uusi määräys on voimassa 12.1.2022 asti.

Etelä-Karjalassa kokoontumisrajoitusten lisäksi voimaan tulee asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella tulee voimaan 13.12.2021 laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys, jota noudattamalla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien henkilöiden välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Määräys velvoittaa tilojen käyttöä vastaavia toimijoita, jotka voivat itse määritellä tarvittavat toimet tartuntariskin ehkäisemiseksi. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet ja mahdollinen koronapassin käyttö täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös on voimassa vuoden 2021 loppuun asti, ja se koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita. Se koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää hallitus. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

Vaihtoehtona ns. vapaa-ajan virkistystiloissa asiakasmäärän rajoituksille ja asiakkaiden sijoittelun järjestelyille on koronapassi. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia, esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa.

Vastaava tilojen käyttöä koskeva päätös on tehty myös Uudellemaalle ja Kanta-Hämeeseen. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on 9.12. julkaistussa tiedotteessa Kanta-Hämeen päätöksestä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69927060

Etelä-Karjalan alueella on jo nyt voimassa lisäksi kokoontumisrajoitus, jonka mukaan yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty. Rajoituksen vaihtoehtona järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

