Kymenlaakson Sähkö laskee yleisimpien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten käyttömaksuja 50 prosentilla 1.5.2023 lähtien

Hinnanalennuksen taustalla on sekä sähkön tukkumarkkinahintojen lasku viime vuoden huipputasoista että yhtiön sähkönhankintakustannusten lasku toukokuuksi. Venäjän viime helmikuussa aloittama hyökkäys Ukrainaan nosti sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ennätyslukemiin. Etenkin maakaasun hinta nousi rajusti. Tämä näkyi suoraan sähkön hinnassa.

”Tilanne on nyt rauhoittunut, koska lämmin talvi on vähentänyt maakaasun kysyntää ja Venäjältä tuotavaa kaasua on pystytty korvaamaan muista lähteistä. Nämä tekijät ovat laskeneet sekä maakaasun että sähkön johdannaishintoja. Lisäksi lauha talvi on vähentänyt sähkön kulutusta, mikä taas on parantanut vesivarastojen tilannetta Pohjoismaissa”, toteaa Kymenlaakson Sähkön energialiiketoiminnan johtaja Olli Laitinen. ”Tämä kehitys näkyy myös meidän sähkönhankintakustannuksissamme, jotka laskevat talven korkeista tasoista kesää kohden. Toukokuun hinnanalennuksella viemme tämän positiivisen kehityksen asiakkaillemme asti.”

Sopimushinnat asettuvat edulliselle tasolle keväällä

KSOY:n asiakkaista suurella osalla on edelleen voimassa edullinen määräaikainen sopimus. ”Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnanalennuksen jälkeen KSOY:n sopimusten hintataso on nykyisessä markkinatilanteessa kokonaisuudessaan edullinen”, kertoo Olli Laitinen.

Toukokuun alun hinnanalennuksen vaikutus kerrostaloasiakkaalle (vuosikulutus 2000 kWh) on noin 22 euroa/kk, omakotitaloasiakkaalle ilman sähkölämmitystä (vuosikulutus 5000 kWh) noin 55 euroa/kk ja sähkölämmitteisen omakotitaloasiakkaan (vuosikulutus 18 000 kWh) osalta vaikutus on noin 200 euroa/kk.

Alennus ei koske toistaiseksi voimassa olevia KSOY Vartti- ja Cashback-sopimuksia, joiden hinnoittelu tapahtuu aina etukäteen kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Näiden sopimusten hinta muuttuu seuraavan kerran 1.4.2023.

1.5.2023 tapahtuvista hintamuutoksista tiedotetaan asiakkaita KSOY:n maaliskuun lopussa ilmestyvässä asiakaslehdessä. Lehti toimitetaan kaikille asiakkaillemme. Uudet hintatiedot päivitetään myös sähköisiin kanaviin. Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten irtisanomisaika on asiakkaalle kaksi viikkoa.