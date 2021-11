Kymenlaakson Sähkö mukana Suomen suurimman tuulipuistohankkeen toteutuksessa

Kyseessä on Suomen suurin tuulivoimahanke. Vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 1,3 terawattituntia, mikä vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Valmistuttuaan Lestijärven tuulipuisto tuottaa merkittävän määrän uusiutuvaa energiaa suomalaistalouksiin. Lestijärven tuulipuiston kauppahinta on noin 650 miljoonaa euroa ja se sisältää myös tuulipuiston tuotannollisen hallinnoinnin koko sen elinkaaren ajan. Kymenlaakson Sähkön osuus on 10 prosenttia koko hankkeesta.

Lestijärven tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. Tuulipuiston rakentaminen alkaa heti ja sen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2025.

Nyt tehty tuulivoiman investointipäätös kasvattaa KSOY:n tuulivoimatuotannon määrää 130 GWh:lla ja tuulivoiman kokonaistuotantomäärä nousee yli 200 GWh:n. Lestijärven tuulipuiston valmistumisen jälkeen tuulivoiman osuus KSOY:n koko sähköntuotannosta on noin 30 prosenttia. Yhtiön tuulivoimatuotanto vastaa jatkossa yli 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkäyttöä.

KSOY:n sähköntuotanto on pian täysin hiilineutraalia

Kyseessä on KSOY:lle merkittävä panostus uusiutuvaan sähköntuotantoon, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Ensimmäiset tuulivoimainvestoinnit tehtiin yhtiössä jo vuonna 2006. Tuolloin KSOY:n sähköntuotannosta alle puolet oli hiilineutraalia. Viime vuonna hiilineutraaliudessa saavutettiin jo 94 prosentin taso, ja tavoitteenamme on olla sähköntuotannon osalta täysin hiilineutraali hyvin pian eli vuonna 2023.

Taustaa

Lestijärven tuulipuistoinvestoinnin taustalla ovat Kymppivoima Oy:n energiayhtiöiden yhteenliittymä sekä Oulun Energia Oy ja Kuopion Energia Oy. Kymppivoiman yhteenliittymässä ovat mukana Kymenlaakson Sähkö Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Savon Voima Oyj, Oulun Seudun Sähkö, Iin Energia Oy, KSS Energia Oy, Ounastuotanto Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy.

Kymppivoima Oy on sähköntuotannon ja sen kehittämisen asiantuntijaorganisaatio, joka omistaa tuotanto-osuuksia eri voimalaitoksista. Kymppivoiman omistajina ja asiakkaina ovat paikalliset sähköyhtiöt ympäri Suomea. Omistajayhtiöt kattavat kolmanneksen koko Suomen sähkönjakeluverkosta ja toimittavat sähköä yli miljoonalle suomalaiselle.

OX2 kehittää ja myy tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. Se on ottanut johtavan aseman laajamittaisen maatuulivoiman rakentajana toteutettuaan 16 viime vuoden aikana noin 2,5 GW tuulivoimaa Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan muun muassa Allianzille, Ardianille ja IKEAlle. Vuosina 2014–2020 OX2 toteutti Eurooppaan enemmän maatuulivoimaa kuin mikään muu toimija. Lisäämällä uusiutuvan energian saatavuutta OX2 edistää siirtymistä kohti kestävämpää tulevaisuutta. OX2 toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Liettuassa, Espanjassa, Italiassa ja Romaniassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 5 201 miljoonaa kruunua ja liikevoitto 416 miljoonaa kruunua. OX2 on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle. Lisätietoja osoitteessa www.ox2.com