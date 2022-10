Kymmenen helppoa syyslomatärppiä Viroon

1. Merta näkyvissä Tallinnassa!

Tallinnan tärkeimpiin kuuluva maamerkki, eli Paksun Margareetan torni kätkee sisälleen kiehtovan merimuseon. Sen pohjakerroksessa päästään kummastelemaan nykyisen Kadriorgin puiston kaivauksista löytynyttä ja pelastettua yli 700-vuotiasta laivahylkyä sekä oppimaan samalla siitä, millaisia Hansa-kauppiaiden matkat olivat. Muissa kerroksissa tutustutaan niin suuriin purjelaivoihin kuin nykyajan merenkulkuun. Kokemuksen kruunaa ylimmän kerroksen kahvilan terassi, josta avautuvat huikeat näkymät yli kaupungin. Vuonna 2019 avautunut Paksun Margareetan museo muodostaa yhdessä Lentosataman merimuseon kanssa upean merihistoriallisen koko perheen kokonaisuuden.

Paksun Margareetan museo-vierailukeskus, Pikk tänav 70, Kesklinna linnaosa, Tallinna,

2. Pelle Pelottoman lätsä päähän Tallinnan Noblessnerissa!

Tallinnan hauskimpiin nähtävyyksiin kuuluu Keksintötehdas PROTO. Siellä niin isot kuin pienetkin tiedemiehet pääsevät kokeilemaan vaikka sitä, miltä tuntuu kävellä meren pohjassa, ajaa höyryveturia tai polkea E.T.:n lailla kaupungin kattojen yllä. Hauskojen hetkien ohella mieleen tarttuu myös rutkasti tietoa.

Keksintötehdas PROTO, Peetri tänav 10, Tallinna,

3. Keskiaikainen salapoliisiseikkailu vanhassa kaupungissa

Kirjalija Indrek Harglan Apteekkari Melchior -dekkarisarja on viihdyttänyt pitkään myös suomalaisia dekkarifaneja. Keskiaikaiseen Tallinnaan sijoittuvista seikkailuista valmistui keväällä myös elokuva. Historian havinasta huumaantuva voi lähteä kiertämään kaupunkia apteekkari jalanjäljissä muun muassa Olevisten kirkkoon ja Piritan luostarin raunioille. Kiehtovin kohteista on kuitenkin Raadinapteekki eli Raeapteek, jossa voi tutustua entisajan rohtoihin ja lääkintään. Oppaaksi voi ottaa myös esimerkiksi ilmaisen Tallinnan Vanhankaupungin äänioppaan, josta voi valita sopivan teeman ja lähteä tutkimusretkelle keskiaikaisen kaupungin historiaan.

Raeapteek, Raekoja plats 11, Tallinna,

4. Nuket näyttämöllä Tallinnassa

Perheen pienimmille sopiva tunnelmallinen Nukketeatterimuseo sijaitsee Tallinnan sydämessä. Sen näyttely kertoo Viron valtionnukketeatterin eli nykyisen Viron nuorisoteatterin kiehtovasta 70 vuoden taipaleesta satunäytelmineen. Hauskinta on kuitenkin päästä itse leikkimään käsi- ja sorminukeilla!

Nukketeatterimuseo, Nunne tänav 4, Tallinna,

5. Kohti korkeuksia Tallinnassa!

Kiipeilyyn hurahtaneen unelmakohde on Baltian suurin kiipeilypuisto, eli Tallinnan Kivi Climbing. Yli 500 neliön kokoinen seinäpinta-ala tarjoaa haasteita monen tasoisille harrastajille. Tarjolla on myös asiantuntevaa ohjausta aloittelijoille ja lapsille, joten kohti korkeuksia voi kavuta turvallisesti.

Kivi Climbingin kiipeilyseinät, Pärnu maantee-139E, Tallinna,

6. Hypi ja pompi Tallinnassa

Perheen pikkukenguruille paras paikka purkaa ylimääräistä energiaa on Tallinnassa sijaitseva trampoliini- ja pelikeskus Super Skypark. Jalkapallokentän kokoinen trampoliinialue on Euroopan suurin! Lisäksi pääset seikkailemaan kymmenen metrin korkuiselle kiipeilyalueelle, josta on huikea liukumäki takaisin maan tasolle.

Trampoliini- ja pelikeskus Super Skypark, Peterburi tee 2, Tallinna

7. Visiitti fantin luona Tallinnassa

Koko perheen matkan Tallinnaan kruunaa vierailu eläintarhassa, jossa on ällistyttävän laaja kokoelma eläimiä. Käy tervehtimässä vaikka afrikannorsua tai ihmettelemässä suippohuulisarvikuonoa. Voit tavata myös vuorikauriita, amurintiikereitä ja jääkarhuja. Pääsylippurahoja käytetään uhanalaisten lajien suojeluun.

Tallinnan eläintarha, Paldiski maantee 145, Tallinna

8. Vesihemmottelua Laulasmaalla

Houkuttaisiko luontoloman yhdistäminen kylpylässä rentoutumiseen? Reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta Laulasmaalla odottaa Hotelli LaSpan vesi- ja saunakeskus. Siellä pääset sisä- ja ulkoaltaassa köllöttelyn ohella nauttimaan muun muassa aromi-, suola-höyry- ja käpysaunasta. Yhteensä erilaisia saunoja on kuusi. Vesikeskuksessa on myös lastenallas. Hotellia ympäröi majesteettisen kaunis havumetsä, jonka patikointireiteistä on ilo nauttia koko perheen voimin. Kylpylähotellin ravintola Wicca löytyy myös uudesta Michelin-ravintolaoppaasta ja on muissakin listauksista arvioitu yhdeksi Viron parhaista.

Hotelli LaSpa Laulasmaan vesi- ja saunakeskus, Puhkekodu tee 4, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond,

9. Tarzanin tapaan puussa tai kaasu pohjassa kilparadalla Pärnussa

Viekö tie Pärnuun? Useista kylpylöistään kuulussa kaupungissa touhukkaimmat lapset voivat purkaa energiaansa muuallakin kuin uima-altaassa. Suuntaa Pärnun seikkailukeskukseen, jonka puuharadoilla pääsee kiipeilemään peräti 12 metrin korkeuteen asti. Lisäjännitystä elämykseen tuovat Tarzan-hypyt! Vauhdista nauttiville vanhemmille löytyy Pärnusta myös kansainväliset kisakriteerit täyttävä Porsche Ring -autourheilukeskus, jossa voi testata ajotaitoja täysverisellä urheiluautolla.

Pärnun seikkailukeskus, Papli tänav-36, Pärnu

Viron ainoa moottorirata Porsche Ring, Audru Ringrada, Papsaare küla, Pärnu

10. Luonnon ihmeet Tartossa

Tartossa aika kuluu mukavasti luonnontieteellisessä museossa, jossa pääset näkemään täytettyjä eläimiä eri puolilta maailmaa aina kirahvista biisoniin. Osa näyttelystä on toiminnallista, ja niinpä pääset kokemaan, miten esimerkiksi perhoset lentävät öisin tai millä tavalla muinainen panssarikala liikkui.

Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Vanemuise tänav 46, Tartto

11. Tiedettä ja toimintaa Tartossa

Tiedekeskus AHHAA on hauska paikka oppia uutta! Syysloman aikana siellä on esillä liikunta-aiheinen näyttely, jossa pääset selvittämään muun muassa, miten nopeasti pystyt juoksemaan tai millä vauhdilla heittämäsi pallo lentää.

Tiedekeskus AHHAA, Sadama tänav 1, Tartto

12. Linnan salaisuudet Narvassa

Itä-Viron kuuluisimpiin turistikohteisiin kuuluu Narvassa sijaitseva 300-vuotias Victorian linnake. Se on entisöity komeasti, ja nyt sen ruutikellareissa ja kasemateissa pääsee tutustumaan entisajan sodankäyntiin. Jos haluat tutustua linnakkeeseen suomenkielisen oppaan johdolla, tee varaus ennakkoon. Englanniksi opastusta on tarjolla aina. Matkalla Narvaan kannattaa pistäytyä myös upeissa kartanoissa.

Narvan Victorian linnakkeen kasematit, Pimeaia tänav 3, Narva

