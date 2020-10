Kymmenen ruokakummia tuo esiin Naantalin herkullista puolta

The Delicious Side of Naantalin ruokakummit tuovat Naantalin ruokakulttuuria ja -tarjontaa esille.

Naantalin kesällä lanseerattu ruokasivusto The Delicious Side of Naantali on saanut viisi uutta ruokakummia. Ruokakummit ovat ruoasta innostuneita naantalilaisia, jotka jakavat The Delicious Side of Naantali -sivustolla ja -somekanavissa parhaat resepti-, ruoka- ja ravintolavinkkinsä. Ruokakummien tehtävänä on edistää omalta osaltaan Naantalin monipuolista ruokakulttuuria ja sen tunnettavuutta.

Uudet ruokakummit ovat innokkaat ruokaharrastajat Anne Salo, Laura Klami, Anna Kortelainen, Nelli Hyvärinen ja Riku Eerola. Ruokakummien joukosta löytyy niin intohimoisia ruoanlaittajia, aktiivista ravintolakävijää ja lähimetsien ja -vesistöjen antimien ja lähituottajien herkkujen hyödyntäjiä. Kummit tulevat eri puolilta kaupunkia ja saaristoa.

Tavoitteena on saada ruokaa rakastavalla kummijoukolla uutta näkemystä ja intoa naantalilaisen ruoka- ja ravintolatarjonnan viestintään ja näkyvyyteen.

– Liian usein hankepohjaisia konsepteja tehdään niin, että unohdetaan todellinen käyttäjä ja alueen ruokaharrastajat. Emme ehkä tajuakaan, kuinka kiinnostuneita kuluttajat ovat ruoasta, seuraavat trendejä ja käyttävät siihen rahaa – ja jakavat mielellään omissa kanavissaan ruokaan liittyviä kokemuksia. Ruokakummien eli ruokapalveluiden todellisten käyttäjien kautta halutaan tuoda Naantalin ruokakonseptiin aitoutta. Kummit kuvastavat omalla tekemisellään koko konseptia, toteaa keittiömestari ja yrittäjä Aki Wahlman, jonka luotsaama Foody Allen on ollut mukana luomassa The Delicious Side of Naantalia.

Uudet ruokakummit täydentävät joukkoa, johon ovat kuuluneet ennestään Lassi Lähteenmäki, Mika Kavanti, Pauliina Jokela, Essi Lagerström ja Kari Ahonen. Kummit kokoontuivat ensimmäistä kertaa torstaina 22.10. Naantalin kylpylän vasta avatussa ravintola Rucola Bistrossa suunnittelemaan tulevaa ja samalla maistelemaan ravintolan herkkuja.

The Delicious Side of Naantalin Facebook ja Instagram-sivuilta löytyy tuoreeltaan ruokakummi Lauran vinkit sesongin tuotteiden, kuten mustikan, hyödyntämisestä pizzassa. Viikonloppuna Anne jakaa ohjeet herkullisten burgerin tekoon paikallisia lähituotteita hyödyntäen ja ensi viikon alussa saamme noin 600 Turun seudun ravintolassa käyneen Rikun arviot uudesta Rucola Bistrosta. Seuraa sivuja Facebookissa ja Instagramissa!

Ruokatarjonta yhdestä osoitteesta

Kesäkuussa lanseeratulla The Delicious Side of Naantali -sivustolla esitellään lähiruokaa, paikallisia ravintoloita ja kahviloita sekä paikallisten tuottajien herkkuja. Kattavan sivuston on tarkoitus palvella niin kaupunkilaisia, yrittäjiä kuin turistejakin. Lähiruoka- ja ravintolatarjonta löytyy kätevästi yhdestä paikasta. Jatkossa sivuilta löytyy myös ruokaan liittyvää tapahtumatarjontaa.

Naantalin tavoitteena on olla tulevaisuudessa merkittävä ruokamatkailun kohde, joka tarjoaa elämyksellisiä ja monimuotoisia kokemuksia matkailijoille. Ruoasta on tullut tärkeä motivaatiotekijä matkakohteen valinnassa.

– Koronatilanteen myötä lähimatkailu ja lähiruoka ovat kasvattaneet kiinnostusta. Sivuilla esitellyiltä tuottajilta olemme kuulleet, että uusia asiakkaita on löytänyt tiloille ja lähituotteiden pariin, toteaa viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää.

The Delicious Side of Naantali on osa Varsinais-Suomen liiton rahoittamaa Saaristosapuskaa ja Fine Dining-hanketta.

Tutustu ruokakummeihin The Delicious Side of Naantali -sivuilla.