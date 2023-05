Kysely: Suomalaiset haluavat tietää pakkausmateriaalin kiertämisestä – laadukasta pakkausjätettä tarvitaan yhä enemmän kiertoon

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n uusimmassa kyselytutkimuksessa* selvitettiin suomalaisten lajittelutottumuksia. Kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista (61 %) saa lisämotivaatiota pakkausjätteiden lajitteluun, kun he saavat enemmän tietoa siitä, miten pakkaukset kiertävät uusiksi tuotteiksi. Vastaajista reilusti yli kolmannes (41 %) sanoo, ettei tiedä, mitä käytetylle pakkaukselle tapahtuu, kun sen on tuonut keräysastiaan. Kolmannes vastaajista (29 %) ei tiennyt, että sekajätteen tyhjennys on kaikkein kalleinta ja että lajittelemalla kodin jätteet voi säästää paitsi ympäristöä myös jätelaskussa.

"Kotona syntyvän pakkausjätteen lajitteleminen on jokaisen helppo ilmastoteko. Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, kun tarve käyttää täysin uutta materiaalia vähenee. Suomessa kierrätysaste on jo hyvä, mutta laadukasta pakkausjätettä tarvitaan kiertoon yhä enemmän. EU:n asettamat kierrätystavoitteet ovat kunnianhimoiset: vuonna 2025 pakkausjätteestä pitää kierrättää 65 prosenttia ja vuonna 2030 jo 70 prosenttia", kertoo Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Rinki toteutti vastaavan kuluttajakyselyn vuonna 2020. Muutaman vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna muovipakkauksia lajitellaan kotitalouksissa nyt astetta enemmän: vuonna 2022 76 prosenttia vastaajista kertoi lajittelevansa kotitaloutensa muovipakkausjätteet, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 69 prosenttia.

"Kysely osoittaa, että suomalaiset ovat motivoituneita lajittelemaan pakkausjätteensä, mutta tietoa kaivataan edelleen lisää. Ihmiset haluavat tietää, mitä pakkaukselle tapahtuu sen jälkeen, kun se on tuotu keräyspisteelle. Tähän olemme halunneet Ringissä tarttua", Tanskanen kertoo.

Oikein kierrätettynä pakkaus voi kiertää jopa vuosisadan

Ringin valtakunnallinen kuluttajakampanja muistuttaa tänä keväänä, että käytetty pakkaus ei ole roska, vaan arvokasta uusien pakkausten ja tuotteiden raaka-ainetta. Kierrätetystä muovista valmistetaan esimerkiksi uusia pakkauksia ja käyttötavaroita. Kierrätettyä kartonkia voidaan ihanteellisissa olosuhteissa käyttää uudestaan jopa 7 kertaa ilman, että kuitu heikkenee. Kiertoon laitettu metallinen pakkausjäte taas kulkeutuu uudelleen metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Lasi kestää kiertoa lähes rajattomasti, jopa vuosisatojen ajan.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille on noin 1850 Rinki-ekopistettä kautta maan. Muovipakkauksia kerätään yli 700 Rinki-ekopisteessä. Lisätietoa kampanjasta ja pakkausten tarinoista: vuosisadanpakkaustarina.fi.

6 lajitteluvinkkiä kevätpuuhiin ja pihatalkoisiin

Istutettavien kukkien ja taimien mukana tulleet muoviset ruukut voi lajitella muovipakkauskeräykseen.

Rikkoutuneet pulkat tai lumen alta paljastuneet lelut eivät ole pakkauksia, eivätkä ne siksi kuulu muovipakkauskeräykseen.

Tyhjät multasäkit voi laittaa muovipakkauskeräykseen. Pussia ei kuitenkaan kannata kääntää, jotta muovijalostamon optinen tunnistin tunnistaa muovilaadun.

Tyhjät paristot ja pienakut eivät kuulu metallinkeräykseen, vaan ne tulee palauttaa navat teipattuina kauppoihin ja kioskeihin.

Varastoista löytyneet vanhat polkupyörät eivät kuulu Rinki-ekopisteille, vaan ne on hyvä toimittaa esimerkiksi alueesi Kierrätyskeskukseen.

Pihatalkoiden eväiden pakkaukset kannattaa lajitella materiaalinsa mukaan eikä heittää sekajätteeseen. Kahvipaketit ovat useimmiten pääosin muovia, joten niiden paikka on muovipakkauskeräys.



* Tutkimus toteutettiin paneelikyselynä lokakuussa 2022 ja siihen vastasi 1005 suomalaista kuluttajaa. Tutkimuksen toteutti Innolink.