Kysely suomalaisten joulun vietosta: joka neljäs aikoo jättää sukuloinnin väliin koronan vuoksi

Kolme neljästä suomalaisesta viettää tulevan joulun kotona. Neljännes kaikista suomalaisista ja kolmannes uusimaalaisista aikoo jättää sukulaisten luona kyläilyn koronan vuoksi väliin, kertoo Ifin kyselytutkimus. Vain harva suuntaa nyt matkalle. Alle puolet suomalaisista uskoo koronarokotteen mahdollistavan matkustamisen palautumisen normaaliksi ensi vuoden aikana.

Korona muuttaa suomalaisten joulun ja uuden vuoden suunnitelmia merkittävästi: Joka neljäs kaikista suomalaisista ja joka kolmas uusimaalaisista jättää sukulaisten luona vierailun väliin. Joka viides ei myöskään kyläile kavereiden luona kuten olisi tehnyt ilman koronaa. Suomalaisista 16 prosenttia jättää väliin kotimaan matkan ja 15 prosenttia ulkomaan matkan, jonne olisi suunnannut normaalitilanteessa.

Kuitenkin koronatilanteesta huolimatta 38 prosenttia suunnittelee edelleen kyläilevänsä sukulaisten luona. Vähiten vierailuja aikovat toteuttaa yli 60-vuotiaat ja eniten alle 30-vuotiaat. Useimmin kyläilyjä aikovat tehdä Uudenmaan ulkopuolisessa Etelä-Suomessa asuvat.

– Joulun aikaan vähiten lomaa aikovat työssäkäyvistä pitää alle 30-vuotiaat, jotka tyypillisesti kertovat olevansa vapaalla vain pyhäpäivät tai osan niistä. Osalla taustalla voi olla oma halu lykätä lomaa nyt, kun matkustamaan ei pääse. Sen sijaan yli 50-vuotiaista lähes viidennes kertoo pitävänsä enemmän lomaa kuin olisi pitänyt ilman koronapandemiaa, kertoo matkavakuutusten tuotepäällikkö Anne Uutela Ifistä.

Tiedot käyvät ilmi Ifin toteuttamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1002 suomalaista 25.–27. marraskuuta.

Moni uusimaalainen empii vielä, missä viettää joulua

Ylivoimaisesti yleisimmin (76 %) joulu vietetään tänä vuonna kotona. Joulunviettopaikka jakautuu kuitenkin iän mukaan: alle 40-vuotiaista merkittävä osa, 41 prosenttia, aikoo koronatilanteesta huolimatta viettää pyhäpäivät sukulaisten luona. Yli 40-vuotiaat ovat nuorempia selvästi useammin kotona. 6 prosenttia suomalaisista suuntaa jouluksi omalle mökille.

Joulunviettopaikoissa ei ole suuria alueellisia eroja. Uusimaalaiset aikovat olla kotona hieman muita harvemmin. Heistä myös muita suurempi osa, lähes joka kymmenes, viivyttelee päätöstä joulusuunnitelmien tekemisestä koronatilanteen vuoksi.

– Kotimaassa aikoo koronasta huolimatta joulun ja uuden vuoden aikaan jollakin tavoin matkustaa joka kymmenes. Joulunviettokohteissa mainintoja saavat niin Lappi kuin kaupunkikohteetkin. Ylivoimaisesti yleisimmin matka aiotaan toteuttaa omalla autolla, julkisilla kulkuneuvoilla liikkuu vain noin joka neljäs, toteaa Anne Uutela.

Koronarokotteen ei uskota nopeasti lisäävän matkustamista

Suomalaiset eivät usko, että koronarokotteen ansiosta olisi nopeasti edessä paluu matkustelemaan kuten ennenkin. Vain joka yhdeksäs uskoo vapaa-ajan matkustamisen palautuvan yleisesti normaaliksi ensi kesään mennessä.

– Heidän lisäkseen noin joka kolmas arvioi, että koronarokotteen myötä matkustaminen voisi palautua normaaliksi ensi vuoden loppuun mennessä. Lähes yhtä usea kuitenkin pitää realistisena vasta vuotta 2022 ja reilu 10 prosenttia uskoo matkustamisen palautuvan vasta tätä myöhemmin tai ei koskaan, kertoo Anne Uutela.

Pessimistisimpiä aikataulun suhteen ovat naiset ja ikäryhmistä 40–49-vuotiaat.

Kun koronapandemia aikanaan hellittää, 60 prosenttia suomalaisista arvioi seuraavansa tilannetta joko hetken aikaa tai pidempään ennen lomamatkalle lähtöä. Vain joka kahdeksas pyrkii lähtemään lomamatkalle niin pian kuin se on mahdollista. Sen sijaan 16 prosenttia ei aio tehdä lomamatkaa lainkaan.

– Suurin kiire lomamatkalle on 30–39-vuotiailla, joista neljännes aikoo lähteä reissuun heti, kun se on mahdollista. Tästä voi päätellä, että monella paljon matkustelemaan tottuneella on nyt patoutunutta matkustuskysyntää ja halu päästä ulkomaille on jo kova. Toisaalta yli 60-vuotiaat ovat selvästi varovaisempia matkalle lähdön suhteen, mikä kertoo varmasti siitä, että tietoisuus ja huoli erilaisista terveysriskeistä on koronapandemian myötä lisääntynyt, toteaa Anne Uutela.

Näissä paikoissa suomalaiset aikovat viettää tulevan joulun ajan:

Kotona, 76 % Sukulaisten luona, 25 % Omalla mökillä, 6 % Ei ole vielä päättänyt koronatilanteen takia, 5 % Kavereiden luona, 4 % Kotimaan kaupunkikohteessa, 2 % Lapissa, 2 % Risteilyllä, 1 % Vuokramökillä, 1 % Muussa kotimaan kohteessa, 1 % Ulkomailla, 1 %

(Vastaajat saivat valita kaikki ne paikat, joissa aikovat viettää aikaa jouluna.)

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimukseen vastasi 1002 suomalaista aikuista 25.–27.11.2020 välisenä aikana. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1002) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).