Kyselytutkimus: nuoret ja naiset kokevat työttömyyden muita raskaampana

Työttömyys aiheuttaa suomalaisissa voimakkaita negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, häpeää ja pelkoa. Toisaalta joka viides on kokenut työttömänä myös vapaudentunnetta ja toiveikkuutta. Alle 35-vuotiaille ja naisille työttömyys aiheuttaa ahdistusta selvästi miehiä ja vanhempia ikäluokkia enemmän.

Yleinen työttömyyskassa YTK kysyi Jäsenpulssi-kyselytutkimuksessaan työttömyyden kokemuksesta ja työttömyyden aiheuttamista tunteista. Kyselytutkimukseen saatiin yli 20 000 vastausta. Suurimmalla osalla vastaajista (69 %) oli omakohtaista kokemusta työttömyydestä.

Vastaajia pyydettiin pohtimaan, mitä tunteita omaan työttömyyteen liittyy tai liittyi. Suosituimmiksi vastausvaihtoehdoiksi nousivat ahdistus (47 % vastaajista), riittämättömyys (38 %) ja häpeä (30 %). Positiiviset tunteet olivat harvinaisempia. Niistä yleisimpiä olivat vapaudentunne (19 %) ja toiveikkuus (19 %).





Ahdistus kasautuu työuran alussa oleville

Työttömyyteen liittyvä ahdistus oli nuorilla selvästi muita voimakkaampaa. 18–24-vuotiaista vastaajista jopa 69 % kertoi tuntevansa tai tunteneensa ahdistusta työttömyytensä vuoksi. Jo 35–44-vuotiailla luku oli huomattavasti pienempi (51 %). Ylipäätään negatiiviset tunteet korostuivat erityisesti naisten ja alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Vanhemmilla ikäluokilla ja miehillä tunteita oli kautta linjan vähemmän.

"Luvut antavat paljon ajattelemisen aihetta. On hyvin ymmärrettävää, että vasta työelämäänsä aloittelevat nuoret kokevat helpommin ahdistusta kuin pidempään työelämässä kolunneet konkarit. Keski-ikäinen on ehkä jo ymmärtänyt, että työtä välillä on ja välillä se on toisaalla", sanoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas.

"Toisaalta vastauksissa voi näkyä myös se, että nuoret osaavat sanoittaa tunteitaan laajemmin ja kynnys tuntea epävarmuutta tai ahdistusta on matalammalla. Uskon, että yhteiskunnallemme on hyödyksi se, että osaamme puhua tunteista ja sanoittaa asioita. Perinteinen "pukahtamattomuuden" malli saattaa näkyä miesten ja vanhempien ikäluokan vastauksissa myös kyselyissämme", Ilona Kangas jatkaa.





Työttömyyttä ei salailla – vain 2 % ei kertoisi kenellekään

YTK:n kyselytutkimuksen mukaan suomalaiseen työttömyyteen ei liity suurta salailua. Puolet vastaajista (52 %) olisi valmis kertomaan työttömyydestään avoimesti kenelle tahansa. 26 % vastaajista on valmis kertomaan työttömyydestään avoimesti vain omalle perheelleen, 12 % vain ystävilleen.

Vain 2 % vastaajista ei ole valmis kertomaan työttömyydestä kenellekään.

“Työttömyyteen liittyy häpeää etenkin alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Toisaalta samoista ikäluokista joka toinen on valmis kertomaan työttömyydestään kenelle tahansa. Tämä kertoo siitä, että vaikka työttömyys on voimakkaiden negatiivisten tunteiden lähde etenkin nuorille, se ei enää ole yhteiskunnassamme voimakas tabuaihe”, Ilona Kangas sanoo.