Kysy psykologilta: MIELI-Instagram-live kahdeksana iltana kesäkuussa @mielenterveys

2.6. kello 18.00

1/8 Mikä on mielenterveyttä?

Mikä on mielenterveyttä? Voiko sitä hankkia? Miten? Arjen hyvinvointi, kuinka huolehtia siitä?



4.6. kello 18.00

2/8 Ahdistaa! Mtä tehdä?

Ahdistus on tunne, joka kertoo, että kaikki ei ole ole kunnossa. Jotain tarttis tehdä. Kuinka taklata ahdistus? Työkalupakkiin mahtuu onneksi useampi menetelmä.



9.6. kello 18.00

3/8 Itsetunto, voiko sitä hankkia?

Kelpo itsetunto auttaa toimimaan ja luovimaan ihmissuhteissa sujuvammin. Mistä huomaa, että itsetunto on kunnossa? Entä ylikunnossa? Voiko laadukasta itsetuntoa hankkia lisää?



11.6. kello 18.00

4/8 Arki haltuun

Hyvinvointia rakennetaan arjessa joka päivä. Päivärytmi, rahankäyttö, ruutuaika ja ruokailu: kaikki arjen taitoja. Miten ne liittyvät mielenterveyteen? Miten ottaa arki haltuun, jos ei ole jo?



16.6. kello 18.00

5/8 Mitä jos kriisi iskee?

Jokaisella on joskus vaikeaa. Joskus ei välty isoiltakaan kriiseiltä. Miten niistä voi selviytyä? Entä jos jää jumiin vaikeuksiin? Apua on netissä ja livenä, mutta miten löytää se oikea apu?



23.6. kello 18.00

6/8 Paremmaksi vuorovaikuttajaksi, mutta kuinka?

Tarvitsemme toisia, kyllä. Ihmissuhteet ovat voimanlähde, yleensä. Joskus joku ihmissuhde voi olla pahinta, mitä on. Miten avata ihmissuhdesolmuja? Entä voiko vuorovaikutustaidoissa kehittyä?



25.6. kello 18.00

7/8 Parisuhteesta ja seksistä (tai sen puutteesta)

Parisuhde on erityisen tärkeä ihmissuhde, koska… se on niin läheinen. Miten sitä voi huoltaa? Kuinka parisuhteesta ja seksistä voi tulla voimavara? Mitä on seksuaalinen monimuotoisuus? Entä jos parisuhdetta tai seksiä ei ole, vaikka haluaisi?



30.6. kello 18.00

Kuinka löytää mielekäs elämä?

Jokainen meistä haluaa elää merkityksellistä elämää. Kuinka löytää ja tunnistaa itselle tärkeimpiä asioita? Miten tunnistaa omia arvoja ja tavoitteita sekä elää arkea niiden mukaan?