Kysymyksiä ja vastauksia humanitaarisesta avusta Ukrainassa

Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja Suomen osaston toiminnanjohtaja kertoo humanitaarisen työn haasteista ja tarpeista Ukrainan sodan synnyttämässä tilanteessa.

Miten Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työskentely Ukrainassa onnistuu?

Lääkärit Ilman Rajoja on ollut Ukrainassa jo vuosia tarjoamassa hoitoa tuberkuloosia ja hiv:tä sairastaville ihmisille, joten meillä on jo paikallista ja kansainvälistä henkilökuntaa alueella. Viikko sitten alkaneen sodan vuoksi olemme nyt joutuneet laittamaan aiemmat projektimme tauolle ja suuntaamaan toimintamme uudelleen vastaamaan laajamittaisten taistelujensynnyttämiin lääketieteellisiin tarpeisiin. Olemme siirtymässä kiireellisen hoidon järjestämiseen rutiininomaisen lääketieteellisen avun tarjoamisen sijaan. Siksi meidän on mukautettava henkilöresurssejamme ja kutsuttava hätäavun asiantuntijoitamme apuun voidaksemme työskennellä konfliktista eniten kärsineiden ihmisten kanssa. Tämä on prioriteettimme tällä hetkellä.

Minkä koette erityisen haastavaksi?

Haastavinta tällä hetkellä on selvittää, miten päästä parhaiten alueille, joihin taistelut ovat vaikuttaneet eniten. Meillä on ollut tiimejä naapurimaissa – Puolassa, Moldovassa, Romaniassa sekä Venäjällä ja Valko-Venäjällä maanantaista (28.2.) lähtien. Ukrainan raja-alueiden tilanne on kaoottinen. Sadat tuhannet ihmiset pakenevat sotaa, ja on vaikeaa selvittää, mitkä rajanylityspaikat ovat parhaita Ukrainaan pääsyyn. Pyrimme kuljettamaan tarvikkeita ja työntekijöitä, kuten kirurgeja ja anestesialääkäreitä, tukemaan jo paikalla olevaa henkilökuntaa ja aloittamaan toiminnan niin pian kuin mahdollista.

Miten lääkkeiden ja tarvikkeiden kuljetus maahan onnistuu?

Valmistelemme parhaillaan logistisissa keskuksissamme mm. Belgiassa ja Ranskassa lääkintäpakkauksia, jotka sisältävät lääkkeitä ja lääketieteellisiä tarvikkeita. Pakkaukset kulkevat Ukrainaan naapurimaiden kautta. Puolalaiset yhdistykset ovat ilmoittaneet meille puuttuvista tarvikkeista, joten hankimme myös Puolassa tavaroita toimittaaksemme materiaalipaketteja vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

Rakennamme Ukrainassa varastotilaa maan länsiosaan tavaroiden vastaanottamiseksi. Pyrimme perustamaan vastaavanlaisia varastoja myös muille alueille tarjontakapasiteetin laajentamiseksi, jos se on mahdollista.

Miten arvioitte tarpeita paikan päällä?

Sota muuttuu ja taistelujen paikat vaihtuvat nopeasti, jopa tunneittain. Meille on tärkeää ymmärtää taistelujen dynamiikkaa, arvioida ihmisten tarpeita, mutta myös olla vaarantamatta työntekijöitämme. Meillä on henkilökuntaa Kiovassa ja useissa maan tärkeimmissä kaupungeissa, kuten Zytomyrissä ja Severodonetskissa, sekä lääkäreiden verkosto sairaaloissa ja terveyskeskuksissa useilla alueilla, joiden avulla rakennamme kuvaa maan tarpeista.

Kokoamme erityisesti tietoa loukkaantuneiden määrästä sekä valmiuksista tarjota sairaanhoitoa paikan päällä vastataksemme lääketieteellisiin tarpeisiin asianmukaisesti.

Meillä on vielä paljon kysymyksiä selvitettävänä : Onko riittävästi terveysasemia? Miten loukkaantuneiden lähettäminen eteenpäin onnistuu? Onko potilaita mahdollista siirtää sairaalasta toiseen? Millä sairaala-alueilla voisimme nopeasti aloittaa erityisesti kirurgisen toimintamme? Nämä ovat tärkeimpiä kysymyksiä, joita esitämme itsellemme ja joihin yritämme saada luotettavia, selkeitä ja tarkkoja vastauksia.

Minkälaista tukea annatte kotoaan paenneille ihmisille raja-alueilla?

Olemme lahjoittaneet välttämättömiä tarvikkeita vastaanottokeskukseen Puolassa ja pyrimme tehostamaan toimiamme. Suunnittelemme lääketieteellisen tuen lähettämistä sekä peittojen ja hygieniatarvikkeiden jakelun lisäämistä. Pakolaiset ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota ja tukea, ja meidän on varmistettava, että myös Ukrainaan jääneitä ihmisiä autetaan.

Linda Konate on Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osaston toiminnanjohtaja. Hän on työskennellyt useaan kertaan järjestön avustustyössä maailman kriisialueilla, kuten Afganistanissa ja Etiopiassa. Linda Konate antaa mielellään lisätietoa Ukrainan tilanteesta ja Lääkärit Ilman Rajoja -toiminnasta Ukrainassa ja naapurimaissa.