Kyyveden valuma-aluetalkkari –pilottihankkeessa edistetään maa- ja metsätalouden vesienhallintaa

Etelä-Savossa Mikkelin, Kangasniemen ja Pieksämäen alueilla toimiva valuma-aluetalkkari neuvoo, opastaa ja tukee Kyyveden valuma-alueen maanomistajia ja esimerkiksi osakaskuntia, ojitusyhtymiä, yhdistyksiä ym. toimijoita suunnitelmien ja toimenpiteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Talkkari järjestää yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa työnäytöksiä sekä muita infoja ja tapaamisia, joissa havainnollistetaan käytännönläheisesti erilaisten maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden ja teknisten ratkaisujen toteutusta sekä kerrotaan niiden merkityksestä vesienhoidon ja vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Pilottihankkeessa kokeillaan valuma-aluetalkkarin toimintatapaa ja kehitetään sen pohjalta vesienhoidon toimintamalli, jota voidaan soveltaa muillakin alueilla.

Metsistä ja pelloilta vesistöihin karkaavat ylimääräiset ravinteet, kiintoaine- ja humuskuormitus aiheuttavat rehevöitymistä ja muita ongelmia vesistöissä. Valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan avulla huolehditaan sekä vesiensuojelusta että maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä samanaikaisesti. Kestävä vesienhallinta auttaa sopeutumaan myös muuttuvaan ilmastoon, kuten tulviin ja kuivuuteen sekä varjelemaan luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen rahoituksella toteutetaan vähintään kaksi vesienhallinnan rakennetta kohdealueelle sekä edistetään muiden vesiensuojelurakenteiden toteutumista hankkeessa koottavan suunnittelutyöpakin avulla ja ohjaamalla ne sopivan rahoituslähteen piiriin.

Pilottihankkeet osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Kyyveden valuma-aluetalkkari on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa etsimällä parhaita käytäntöjä tunnistettuihin haasteisiin yhdessä maanomistajien kanssa. Pilottihankkeet on rahoitettu ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Kyyveden pilottihankkeen budjetti on yhteensä 250 000 euroa ja hankkeen toteutusta valvoo Etelä-Savon ELY-keskus.



Kyyveden valuma-aluetalkkarina toimii Eeva Lahtinen ProAgria Etelä-Savossa. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 050 470 3884 ja sähköpostilla eeva.lahtinen@proagria.fi. Ota yhteyttä Eevaan, jos haluat osallistua pilottihankkeen toimintaan. Talkkaritoiminta jatkuu syksyyn 2024 saakka.