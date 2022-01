Laajamittainen maahantulo valmiustoimikunnan pääteemana - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui päivittämään tilannekuvaa Itä-Suomen alueella. Kokouksen pääteemana oli laajamittainen maahantulo. Lisäksi valmiustoimikunta käsitteli koronapandemian tilannetta sekä varautumisen ajankohtaisia asioita.

Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen on yhteistyötä

Ylitarkastaja Heikki Väätämöinen Maahanmuuttoviraston valmius- ja varautumisyksiköstä kertoi valmiustoimikunnalle tehtävistä ja vastuista maahanmuuttoasioissa, ajankohtaisista säädösmuutoksista sekä varautumisesta ja toiminnasta mahdollisessa laajamittaisessa maahantulotilanteessa.

Normaalitilanteessa Suomi varautuu turvapaikanhakijoiden maahantuloon, kertoi Heikki Väätämöinen. Tämän lisäksi varaudutaan häiriötilanteisiin, kuten laajenevaan maahantuloon, laajamittaiseen maahantuloon, maahantulijoiden aaltoon sekä tilapäisen suojelun antamiseen.

Alueella tärkeitä yhteistyötoimijoita ovat mm. alueen viranomaiset, kunnat, palveluntuottajat, tilojen haltijat ja vuokraajat sekä kirkko ja järjestöt, listasi Väätämöinen. Viranomaisten yhteisestä ja kattavasta suunnitelmasta laajamittaisen maahantulon varalta kertoi Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Marko Turunen.

Lisätietoa Maahanmuuttoviraston toiminnasta Maahanmuuttoviraston sivuilla (migri.fi)

Vapaaehtoisia tarvitaan yhteistyöhön mukaan

Valmiustoimikunta totesi, että viranomaistoimijoiden lisäksi vapaaehtoisten rooli varautumisessa on erittäin tärkeä. Vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan koko ajan lisää ja varsinkin johtajia toivotaan toimintaan mukaan, kertoi Suomen Punaisen Ristin (SPR) Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Kaisu Haataja.

Koronapandemiatilanne vaikeutui loppuvuodesta 2021 myös Itä-Suomessa – rokotukset suojaavat vakavalta taudilta

Johtajaylilääkäri Heikki Miettinen antoi valmiustoimikunnalle katsauksen ajankohtaiseen koronapandemiatilanteeseen KYS ERVA-alueella. Koronavirustilanne vaikeutui loppuvuodesta 2021, kertoi Heikki Miettinen.

Tartuntojen lisääntymisen määrä on merkittävä, mutta sairaalahoidon kuormitus on Itä-Suomessa kuitenkin pysynyt maltillisena, vaikkakin sairaalahoidossa olevien määrä on noussut voimakkaasti. Tartunnat painottuvat tällä hetkellä kaupunkeihin ja enimmäkseen nuoriin ja rokottamattomiin. Laajoja tartuntaketjuja on perheissä ja kouluissa ja tartuntaketjujen jäljittäminen on vaikeaa, sillä virusta on kaikkialla.

Rokotuksen ottaminen on edelleen tärkeää, sillä rokotukset suojaavat yhä erinomaisesti vakavalta taudilta, korosti Miettinen. Suurin sairaalahoitoa vaikeuttava asia tällä hetkellä on kuitenkin hoitajapula ja tähän olisi hyvä varautua varsinkin pitkällä aikavälillä, totesi Heikki Miettinen.

SAVO2021-valmiusharjoituksen teemana oli väestönsuojelu

Pelastusylitarkastaja Timo Väisänen kertoi valmiustoimikunnalle SAVO2021-valmiusharjoituksen saamasta palautteesta. Harjoitus järjestettiin Teamsin välityksellä syksyllä 2021 ja sen teemana oli väestönsuojelu. Kokonaisuutena harjoitus koettiin hyväksi. Erityisesti osana harjoitusta järjestetty asiantuntijawebinaari sai hyvää palautetta ja se koettiin hyödyllisenä.

Kaikissa Itä-Suomen maakunnissa on nyt järjestetty vastaava väestönsuojeluun liittyvä harjoitus, kertoi pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen. Seuraava valmiusharjoitus Itä-Suomessa järjestetään vuoden 2023 aikana, mahdollinen harjoitusteema voisi olla esimerkiksi laajamittainen maahantulo.

Paikallispuolustusharjoitus viikolla 9 Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö Jukka Honkanen Kainuun prikaatista kertoi valmiustoimikunnalle SAVO-KARJALA 1/22 paikallispuolustusharjoituksesta, joka järjestetään 26.2.–5.3.2022 Pohjois-Karjalan alueella. Harjoittelulla vahvistetaan paikallispuolustuksen valmiutta vastata turvallisuustilanteen äkillisiin muutoksiin ja kehitetään viranomaisten yhteistyötä häiriötilanteissa. Keskeisenä teemana Pohjois-Karjalan harjoituksessa on moniviranomaisyhteistyö ja lisäksi harjoitukseen kuuluu erilaisia tilanneharjoituksia.

Lisätietoa paikallispuolustusharjoituksista Maavoimien verkkosivuilla (maavoimat.fi)

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja seuraava kokous on maalis-huhtikuussa 2022.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.