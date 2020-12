Laajat aukioloajat ja ruoan verkkokauppa mahdollistavat ruuhkattomat jouluostokset

S-ryhmä lähtee joulukauppaan kaikkien aikojen laajimmilla aukioloajoilla. Eri puolilla Suomea yli 90 myymälää, joista 30 on Prismoja, palvelee joulua edeltävinä päivinä jopa kellon ympäri. Tämän mahdollistaa henkilöstö, jonka joukosta löytyy runsaasti halukkaita tekijöitä myös joulunajan vuoroihin.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä jouluostoksensa kaikessa rauhassa, vaikkapa öiseen aikaan, jolloin liikkeellä on vähemmän ihmisiä. Kiitos tämän mahdollistamisesta kuuluu erityisesti henkilöstöllemme ympäri Suomen”, sanoo päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmän marketkaupasta.

Joulun työvuorot jaetaan usein myymälöissä kysymällä työntekijöiltä, ketkä haluaisivat olla töissä, ja halukkaita tekijöitä löytyy hyvin – välillä niinkin paljon, ettei jouluvuoroja riitä kaikille niitä toivoneille. Syitä tähän on lukuisia: esimerkiksi moni opiskelija viettää joulua mieluummin töissä, erityisesti tänä vuonna, kun toisella paikkakunnalla asuvan perheen tai suvun luokse matkustaminen ei välttämättä olisi mahdollista. Myös joulunpyhien työvuoroista maksettavat lisät houkuttelevat. Osa puolestaan kertoo, ettei syystä tai toisesta vietä joulua ja tulee sen vuoksi mielellään töihin.

Jouluviikon vilkkain kauppapäivä tulee S-ryhmän ennusteiden mukaan olemaan aatonaatto 23.12. Jouluaatto osuu tänä vuonna torstaille, minkä vuoksi joulukaupan uskotaan tasoittuvan ja jakautuvan useammille päiville kuin esimerkiksi viime vuonna, jolloin jouluaatto oli tiistaina.

”Koronatilanteen vuoksi tänä jouluna on järkevää välttää ruuhkia ja pyrkiä ajoittamaan jouluostoksia jo edeltävälle viikonlopulle. Kannattaa myös hyödyntää laajoja aukioloaikojemme sekä vuorokauden hiljaisempia tunteja mahdollisuuksien mukaan. Rauhallisimmat asiointiajankohdat ovat aamulla ennen yhdeksää sekä myöhemmin illalla tai yöllä”, Päällysaho kertoo.

Joulupäivänä avoinna on reilut 350 S-ryhmän ruokakauppaa. Tapaninpäivänä puolestaan palvelee yli 1000 myymälää eri puolilla Suomea.

Jouluruoat kannattaa tilata myös verkkokaupasta hyvissä ajoin

Koronavuosi on kiihdyttänyt myös ruoan verkkokauppaa, joka on S-ryhmässä yli kolminkertaistunut vuoden aikana. Myös ruoan verkkokaupassa toimitusaikoja on tänä jouluna tarjolla ennätyksellisen paljon.

Verkostoa on laajennettu uusiin myymälöihin ja paikkakunnille, minkä lisäksi ruoan verkkokaupan keräilijöiden määrää on lisätty. Ruoan verkkokaupan kapasiteettia on lisätty entisestään joulua edeltäville päiville ja viikoille. Monissa myymälöissä asiakkaiden tilauksia keräillään yötä myöten.

”Ruoan verkkokaupan toimitusikkunat tulevat foodie.fi-palvelussa varattaviksi viikosta kuukauteen ennen haluttua toimituspäivää riippuen myymälästä ja maksutavasta. Oman myymälän vapaat toimitusajat voi tarkistaa ruoan verkkokaupan sivuilta tai mobiilisovelluksesta. Aikoja on tarjolla runsaasti, mutta myös kysyntä tulee olemaan huomattavaa, minkä vuoksi suosittelemme olemaan ajoissa liikkeellä. Lisäksi hyvin säilyviä tuotteita voi tilata verkkokaupan kautta varastoon jo nyt”, neuvoo ruoan verkkokaupan myyntipäällikkö Matti Torniainen.

Oman myymälän aukioloajat jouluviikolla voi tarkistaa osoitteesta www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/etu-ja-bonuspaikat. Ruoan verkkokaupan vapaat toimitusajat löytyvät foodie.fi -palvelusta sekä mobiilisovelluksesta. Food Market Herkun toimitusajat voi tarkistaa osoitteesta kauppa.foodmarketherkku.fi, sekä Prisma Rovaniemen ja Prisma Pieksämäen osoitteesta s-kaupat.fi.